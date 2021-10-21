Milyonlarca öğrencinin sabırsızlıkla beklediği Kasım ara tatili için kısa bir süre kaldı. Sömestr tatilinden önce öğrencilerin mola vereceği bu süreç, veliler ve öğrenciler tarafından "İlk ara tatil ne zaman başlıyor?" sorusuyla inceleniyor. 6 Eylül'de yüz yüze eğitim formatıyla başlayan derslere Kasım ayında bir hafta ara verilecek. Bu aranın ne zaman verileceğini araştıran öğrenciler, 9 gün ara tatil ve Kasım ara tatili ayın kaçında başlayacak diye merak ediyor. İşte MEB takvimi ile tatil tarihleri!
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek. Böylece öğrenciler 12 Kasım Cuma'dan 21 Kasım Pazar gününe kadar 9 gün tatil yapacak.
6 Eylül Pazartesi günü başlayan birinci dönem için eğitim 21 Ocak Cuma günü sonlanacak. 21 Ocak'ta ilk dönem karnelerini alan öğrenciler 7 Şubat'a kadar tatil yapacak.
7 Şubat'ta başlayan ikinci dönem 17 Haziran 2022 tarihinde son bulacak. Bu tarihte karneleri alan öğrenciler yaz tatiline çıkacak.
*1. dönem ara tatili 15-19 Kasım,
*Yarıyıl tatili 24 Ocak-4 Şubat,
*2. dönem ara tatili 11-15 Nisan,
* Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak