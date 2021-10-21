Kredi faiz oranları güncel listesi (21 Ekim 2021) | İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

Kredi faiz oranları bugün de binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Çeşitli nedenlerle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bu konuda çözüm için bankaların düşük faizli uzun vadeli kredilerine başvuruyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi bankaların güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları bugün de gündemdeki yerini aldı. İşte güncel kredi faiz oranları ve tüm detaylar...