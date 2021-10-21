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Giriş Tarihi: 21.10.2021 09:29

Kredi faiz oranları güncel listesi (21 Ekim 2021) | İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

Kredi faiz oranları güncel listesi 21 Ekim 2021 | İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

Güncel kredi faiz oranları her gün binlerce insan tarafından araştırma konusu haline gelmeye devam ediyor. Özellikle salgın sürecinde birçok banka vatandaşlara düşük faizli ve uzun vadeli kampanyalar sunmuş ve bu kampanyalar büyük ilgi görmüştü. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi bankaların güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları birçok vatandaşın gün içerisinde gündeminde yer almaya devam ediyor. İşte 21 Ekim 2021 kredi faiz oranları güncel listesi ve tüm detaylar...

Kredi faiz oranları bugün de binlerce kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Çeşitli nedenlerle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bu konuda çözüm için bankaların düşük faizli uzun vadeli kredilerine başvuruyor. Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi bankaların güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları bugün de gündemdeki yerini aldı. İşte güncel kredi faiz oranları ve tüm detaylar...

VAKIFBANK

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç Kredisi Kampanyası: %1.55'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,37'den başlamaktadır.

2021 güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte bankaların kredi faiz oranları

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: %1.55'ten

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.61

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.63

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

Bankaların güncel kredi faiz oranları: Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar oldu?

HALKBANK

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

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Kredi faiz oranları güncel listesi (21 Ekim 2021) | İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank güncel ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları
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