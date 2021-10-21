Dün akşamki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı? 20 Ekim 2021 MasterChef eleme adayları belli oldu!

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, MasterChef'in 20 Ekim Çarşamba akşamında da mücadele etti. İkinci dokunulmazlık oyunu için emek veren takım yarışmacıları bu sefer Akdeniz mutfağı lezzetlerini jüri üyelerine sundular. Programın izleyicileri ise "MasterChef ikinci dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 20 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayları kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte MasterChef dokunulmazlık oyunu ve eleme adayları hakkında son bilgiler.
MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
Salı akşamı mavi takım kaybederken kırmızı takım potadan kurtulmuştu. 20 Ekim Çarşamba akşamı takımlar ikinci oyununa çıktı. Yarışmacılar Akdeniz mutfağında mücadele etti. Menüde; dul avrat çorbası, biberli ekmek, karides güveci, yörük kebabı ve cevizli ezme yer aldı. Kazanan açık ara kırmızı takım olurken mavi takım yeni eleme adayları çıkaracak. Mavi takım arasında yapılan turda ise dokunulmazlığı Safanur aldı.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI
20 Ekim tarihinde dokunulmazlığı kazanan isim Safanur oldu ve potaya gitmesini istediği ismin Hasan olduğunu belirtti.
Yarışmacıların oylarıyla belirlenen ikinci isim ise Sergen oldu.
Bu durumda eleme potasındaki isimler, Dilara, Rabia, Hasan ve Sergen oldu.