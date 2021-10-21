Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dün akşamki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı? 20 Ekim 2021 MasterChef eleme adayları belli oldu!
Giriş Tarihi: 21.10.2021 07:04 Son Güncelleme: 21.10.2021 07:04

Dün akşamki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı? 20 Ekim 2021 MasterChef eleme adayları belli oldu!

Dün akşamki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı? 20 Ekim 2021 MasterChef eleme adayları belli oldu!

Ekranların yemek yarışması programı MasterChef, 20 Ekim Çarşamba akşamı izleyenlerinin karşısına çıktı. 19 Ekim Salı günkü programda; yarışmacılar sütlü tatlılar yapmış ve dokunulmazlığı kazanmak için mücadele etmişlerdi. Öte yandan; oyunun kazananı kırmızı takım olmuş ve dokunulmazlığı alan isim de Araz olmuştu. 20 Ekim Çarşamba günü için de ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Yarışmanın izleyenleri ise “MasterChef ikinci dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 20 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayları kimler oldu?” sorularına yanıt arıyor. İşte son gelişmeler.

Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları, MasterChef'in 20 Ekim Çarşamba akşamında da mücadele etti. İkinci dokunulmazlık oyunu için emek veren takım yarışmacıları bu sefer Akdeniz mutfağı lezzetlerini jüri üyelerine sundular. Programın izleyicileri ise "MasterChef ikinci dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 20 Ekim Çarşamba MasterChef eleme adayları kim oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte MasterChef dokunulmazlık oyunu ve eleme adayları hakkında son bilgiler.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Salı akşamı mavi takım kaybederken kırmızı takım potadan kurtulmuştu. 20 Ekim Çarşamba akşamı takımlar ikinci oyununa çıktı. Yarışmacılar Akdeniz mutfağında mücadele etti. Menüde; dul avrat çorbası, biberli ekmek, karides güveci, yörük kebabı ve cevizli ezme yer aldı. Kazanan açık ara kırmızı takım olurken mavi takım yeni eleme adayları çıkaracak. Mavi takım arasında yapılan turda ise dokunulmazlığı Safanur aldı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

20 Ekim tarihinde dokunulmazlığı kazanan isim Safanur oldu ve potaya gitmesini istediği ismin Hasan olduğunu belirtti.

Yarışmacıların oylarıyla belirlenen ikinci isim ise Sergen oldu.
Bu durumda eleme potasındaki isimler, Dilara, Rabia, Hasan ve Sergen oldu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi: Bilim Kurulu Toplantısı sona erdi! Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Son dakika: Jose Mourinho Fatih Terim'in prensini istiyor! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif
Gülten Kaya'dan Ahmet Güneştekin’e müthiş tokat!
Son dakika: 20 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...
YKS 2.ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? 2021 ÖSYM YKS 2.ek tercih (yerleştirme) sonuçları sorgulama ekranı
3600 ek gösterge ile emekli maaşları ne kadar artacak? İşte kuruşu kuruşuna ödenecek yeni maaşlar
Ronaldo attı, Manchester United harika geri döndü! Merih Demiral'in golü Atalanta'ya yetmedi
KYK burs başvuruları için duyuru bekleniyor! 2021-2022 KYK burs başvurusu/kredi başvuruları ne zaman yapılacak?
Son dakika haberler: Yine aynı doktordan estetik faciası haberi: Ukraynalı kadının ardından 3 kadın daha...
‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezon ilk bölüm tanıtımı yayınlandı! EDHO'nun yeni bölümü 26 Ekim'de!
ARKADAŞINA GÖNDER
Dün akşamki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı? 20 Ekim 2021 MasterChef eleme adayları belli oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA