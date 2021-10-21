Dün akşamki MasterChef dokunulmazlık oyununu kim ve hangi takım kazandı? 20 Ekim 2021 MasterChef eleme adayları belli oldu!

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Salı akşamı mavi takım kaybederken kırmızı takım potadan kurtulmuştu. 20 Ekim Çarşamba akşamı takımlar ikinci oyununa çıktı. Yarışmacılar Akdeniz mutfağında mücadele etti. Menüde; dul avrat çorbası, biberli ekmek, karides güveci, yörük kebabı ve cevizli ezme yer aldı. Kazanan açık ara kırmızı takım olurken mavi takım yeni eleme adayları çıkaracak. Mavi takım arasında yapılan turda ise dokunulmazlığı Safanur aldı.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

20 Ekim tarihinde dokunulmazlığı kazanan isim Safanur oldu ve potaya gitmesini istediği ismin Hasan olduğunu belirtti.

Yarışmacıların oylarıyla belirlenen ikinci isim ise Sergen oldu.

Bu durumda eleme potasındaki isimler, Dilara, Rabia, Hasan ve Sergen oldu.