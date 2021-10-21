Yurt içinde piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası faiz kararı için yapılacak olan son dakika açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz ay alınan kararda, faizler 100 baz puan indirilirken yüzden 19'dan yüzde 18'e çekilmişti. Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz kararının da indirimli olması bekleniyor. Bu doğrultuda, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı sorusunun yanıtı günün en çok merak edilenleri arasında öne çıkmaya başladı. PPK Toplantısı sonrası yapılacak olan açıklamayla faizler düşecek mi yükselecek mi konusu da netlik kazanacak.

MERKEZ BANKASI MB FAİZ KARARI NE OLDU, AÇIKLANDI MI?

AA Finans Merkez Bankası faiz kararı beklenti anketi sonuçlandı. Buna göre, beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bu hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin etti. Öte yandan, 2021 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısının yapılacağı tarih ve saat de belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

İşte, TCMB PPK Toplantısı ve faiz kararı ile ilgili son dakika gelişmeleri;