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Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:39 Son Güncelleme: 21.10.2021 10:39

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı?

Yurt içi piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası PPK Toplantısı ve faiz kararı açıklamasına çevrildi. Bu doğrultuda, TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı sorusuna yanıt aranıyor. Yurt içi piyasaları ilgilendiren karar ile beraber faizler artacak mı düşecek mi konusu da netlik bulacak. Ekim ayı Merkez Bankası PPK Toplantısı'nın yapılacağı tarih ve saat belli oldu. Peki, 2021 Merkez Bankası Toplantısı saat kaçta, Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte, TCMB toplantısı ve Merkez Bankası faiz kararı ile ilgili son durum

Yurt içinde piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası faiz kararı için yapılacak olan son dakika açıklamasına çevrildi. Geçtiğimiz ay alınan kararda, faizler 100 baz puan indirilirken yüzden 19'dan yüzde 18'e çekilmişti. Merkez Bankası'nın Ekim ayı faiz kararının da indirimli olması bekleniyor. Bu doğrultuda, Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı sorusunun yanıtı günün en çok merak edilenleri arasında öne çıkmaya başladı. PPK Toplantısı sonrası yapılacak olan açıklamayla faizler düşecek mi yükselecek mi konusu da netlik kazanacak.

MERKEZ BANKASI MB FAİZ KARARI NE OLDU, AÇIKLANDI MI?

AA Finans Merkez Bankası faiz kararı beklenti anketi sonuçlandı. Buna göre, beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bu hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin etti. Öte yandan, 2021 Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı toplantısının yapılacağı tarih ve saat de belli oldu. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası faiz kararı ne oldu?

İşte, TCMB PPK Toplantısı ve faiz kararı ile ilgili son dakika gelişmeleri;

SON DAKİKA | MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Kritik öneme sahip Merkez Bankası PPK Toplantısı bugün yapılacak. Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı ise saat 14.00'de açıklanacak.

MERKEZ BANKASI'NDAN 6 AY SONRA BİR İLK

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) kritik faiz kararı için Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında toplanacak. Merkez Bankası Eylül ayı toplantısında 100 baz puan faiz indirimine giderek 6 ay sonra ilk kez faiz patikasını değiştirmişti. Mevcut durumda politika faizi yüzde 18'de bulunuyor.

MB FAİZ KARARI BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLANDI

Öte yandan AA Finans Merkez Bankası faiz beklenti anketi sonuçlandı. Buna göre, beklenti anketine katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu bu hafta vadeli repo ihale faiz oranının (politika faizi) indirileceğini tahmin etti.

11 EKONOMİST 100 BAZ PUAN 8 EKONOMİST 50 BAZ PUAN FAİZ İNDİRİMİ TAHMİN ETTİ

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 26 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Buna göre, 6 ekonomist politika faizinin yüzde 18'de sabit bırakılmasını beklerken, 8 ekonomist 50 baz puan, 1 ekonomist 75 baz puan ve 11 ekonomist politika faizinin 100 baz puan düşürüleceğini tahmin ediyor.

YIL SONU FAİZ BEKLENTİSİ İSE YÜZDE 17 DÜZEYİNDE OLUŞTU

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 50 baz puan indirim yönünde gerçekleşti. Yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre 100 baz puan azalarak yüzde 17 oldu.

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