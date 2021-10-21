Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dün akşamın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 20 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 21.10.2021 07:01 Son Güncelleme: 21.10.2021 07:01

Dün akşamın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 20 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!

Dün akşamın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 20 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere toplamda üç gün düzenlenen Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Şans oyunu sevenlerin yakından takip ettiği çekiliş noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştiriliyor. Büyük ikramiye 75 milyonun üzerinde olup kazandıran numaralar açıklandı. Bu başlık altından; Milli Piyango Online ile 20 Ekim 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. İşte Sayısal Loto sonuçları ile kazandıran numaralar.

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Haftanın üç günü düzenlenen çekiliş ile birlikte kazandıran numaralar da belli oldu. Büyük ikramiye 75 milyonu geçmiş olup şans oyunu sevenler canlı çekilişi merakla bekliyordu. Milli Piyango Online ile 20 Ekim 2021 Çarşamba Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranına bu başlık altından ulaşabilirsiniz. İşte Sayısal Loto sonuçları.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 20 EKİM 2021 ÇARŞAMBA

Sayısal Loto çekiliş sonuçları 20 Ekim Çarşamba saat 21:30'da açıklandı.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Sayısal Loto'nun adı artık Çılgın Sayısal Loto oldu. Çılgın Sayısal Loto'nun oyun kuralları şöyle:

Bir kolonda 90 numara bulunmaktadır. 90 numaradan 6 tanesi işaretlenir.

Bir veya birden fazla kolon oynanabilir.

Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

Sen Seç!

Sen seç, Online Çılgın Sayısal Loto'nun geliştirdiği bir seçenek. Kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 6 numara ile şanslı kupon oluşur.

SİSTEM OYUNU

Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyun, bir kuponda 6'dan fazla rakam seçilmesiyle oluşur. Oyuncular, altıdan fazla rakam seçerek seçilen rakamlarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler..

Çılgın Sayısal Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı; çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir. Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Dün akşamın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online ile 20 Ekim 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!
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