Son dakika haberi: Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Maç sonu olay, Merih Demiral...

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United - Atalanta maçına Merih Demiral ve Cristiano Ronaldo damgasını vurdu. Ronaldo maçın bitiş düdüğüyle birlikte yaşanan olay sonrası ise neye uğradığını şaşırdı. İşte son dakika haberinin detayları...
Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Manchester United sahasında milli futbolcumuz Merih Demiral'ın takımı Atalanta'yı konuk etti.
MERİH DEMİRAL, ATALANTA'DAKİ İLK GOLÜNÜ ATTI
Maça fırtına gibi başlayan Atalanta 15. dakikada Mario Pasalic'in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.
Dakikalar 28'i gösterdiğinde kornerden gelen topa müthiş yükselen Merih Demiral attığı golle durumu 2-0'a getirdi. Milli futbolcumuz hem Atalanta'da hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti.
MERİH'TEN HARİKA PERFORMANS!
Milli futbolcumuz Merih Demiral, Ronaldo'ya karşı harika bir performans ortaya koyarken defanstaki oyunuyla da büyük alkış topladı.
Ronaldo ile sık sık karşı karşıya gelen Merih Demiral, Manchester United ataklarında eski takım arkadaşına gol izni vermedi.
MERİH İKİNCİ YARIYA ÇIKAMADI
Old Trafford'da kabus gören Manchester United golü bulamayınca ilk yarı bu skorla sona erdi.
Merih Demiral, ikinci yarının başında sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı ve yerini Matteo Lovato'ya bıraktı.
UNITED'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ
İkinci devrede ise sahada bambaşka bir futbol oynayan United vardı. Kırmızı Şeytanlar, 53'te Marcus Rashford'ın şık plasesiyle durumu 2-1'e getirdi.
75'te ise Harry Maguire arka direkte topun gelişine vurdu ve skoru 2-2 yaptı.
RONALDO SON SÖZÜ SÖYLEDİ, YİNE TARİHE GEÇTİ
Dakikalar 81'i gösterdiğinde ise Cristiano Ronaldo sahne alan isim oldu. Portekizli süper yıldız Luke Shaw'un ortasına iyi yükselerek kafayı vurdu ve United'a 3-2'lik galibiyeti getiren isim oldu.
Bu sonuçla 6 puana yükselen Manchester United grupta liderliğe yükseldi. 4 puanda kalan Atalanta ise 3. sırada yer aldı.
RONALDO NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI
Maç sonrası ise Old Trafford tribünlerinden bir taraftar sahaya indi ve Ronaldo'nun üzerine doğru koşmaya başladı.
👀 Dün gece attığı golle takımına galibiyeti getiren Cristiano Ronaldo, maç sonunda bir hayranının peşinden koşmasıyla birlikte zor anlar yaşadı. pic.twitter.com/IFfznGvBGb— Sabah Spor (@sabahspor1) October 21, 2021
Ronaldo, güvenliklerin son anda kendisine ulaşmadan yere düşürdükleri taraftarı görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.