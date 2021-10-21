Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika haberi: Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Maç sonu olay, Merih Demiral...
Giriş Tarihi: 21.10.2021 10:10 Son Güncelleme: 21.10.2021 10:25

Son dakika haberi: Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Maç sonu olay, Merih Demiral...

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Son dakika haberi: Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Maç sonu olay, Merih Demiral...

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United - Atalanta maçı nefesleri kesti. Merih Demiral'in gol attığı karşılaşmada son sözü Cristiano Ronaldo söyledi. Portekizli yıldız maçın bitiş düdüğüyle birlikte yaşanan olay sonrası ise neye uğradığını şaşırdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Manchester United - Atalanta maçına Merih Demiral ve Cristiano Ronaldo damgasını vurdu. Ronaldo maçın bitiş düdüğüyle birlikte yaşanan olay sonrası ise neye uğradığını şaşırdı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Maç sonu olay, Merih Demiral...

Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında Manchester United sahasında milli futbolcumuz Merih Demiral'ın takımı Atalanta'yı konuk etti.

Son dakika haberi: Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Maç sonu olay, Merih Demiral...

MERİH DEMİRAL, ATALANTA'DAKİ İLK GOLÜNÜ ATTI

Maça fırtına gibi başlayan Atalanta 15. dakikada Mario Pasalic'in golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Son dakika haberi: Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Maç sonu olay, Merih Demiral...

Dakikalar 28'i gösterdiğinde kornerden gelen topa müthiş yükselen Merih Demiral attığı golle durumu 2-0'a getirdi. Milli futbolcumuz hem Atalanta'da hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü kaydetti.

Son dakika haberi: Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Maç sonu olay, Merih Demiral...

MERİH'TEN HARİKA PERFORMANS!

Milli futbolcumuz Merih Demiral, Ronaldo'ya karşı harika bir performans ortaya koyarken defanstaki oyunuyla da büyük alkış topladı.

Son dakika haberi: Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Maç sonu olay, Merih Demiral...

Ronaldo ile sık sık karşı karşıya gelen Merih Demiral, Manchester United ataklarında eski takım arkadaşına gol izni vermedi.

Son dakika haberi: Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Maç sonu olay, Merih Demiral...

MERİH İKİNCİ YARIYA ÇIKAMADI

Old Trafford'da kabus gören Manchester United golü bulamayınca ilk yarı bu skorla sona erdi.

Son dakika haberi: Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Maç sonu olay, Merih Demiral...

Merih Demiral, ikinci yarının başında sakatlığı nedeniyle oyundan çıktı ve yerini Matteo Lovato'ya bıraktı.

Son dakika haberi: Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Maç sonu olay, Merih Demiral...

UNITED'DAN MÜTHİŞ GERİ DÖNÜŞ

İkinci devrede ise sahada bambaşka bir futbol oynayan United vardı. Kırmızı Şeytanlar, 53'te Marcus Rashford'ın şık plasesiyle durumu 2-1'e getirdi.

Son dakika haberi: Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Maç sonu olay, Merih Demiral...

75'te ise Harry Maguire arka direkte topun gelişine vurdu ve skoru 2-2 yaptı.

Son dakika haberi: Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Maç sonu olay, Merih Demiral...

RONALDO SON SÖZÜ SÖYLEDİ, YİNE TARİHE GEÇTİ

Dakikalar 81'i gösterdiğinde ise Cristiano Ronaldo sahne alan isim oldu. Portekizli süper yıldız Luke Shaw'un ortasına iyi yükselerek kafayı vurdu ve United'a 3-2'lik galibiyeti getiren isim oldu.

Son dakika haberi: Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Maç sonu olay, Merih Demiral...

Cristiano Ronaldo, 187 maçla tarihin en çok Avrupa kupası maçına çıkan futbolcusu oldu.

Son dakika haberi: Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Maç sonu olay, Merih Demiral...

Bu sonuçla 6 puana yükselen Manchester United grupta liderliğe yükseldi. 4 puanda kalan Atalanta ise 3. sırada yer aldı.

Son dakika haberi: Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Maç sonu olay, Merih Demiral...

RONALDO NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Maç sonrası ise Old Trafford tribünlerinden bir taraftar sahaya indi ve Ronaldo'nun üzerine doğru koşmaya başladı.

Son dakika haberi: Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Maç sonu olay, Merih Demiral...

Ronaldo, güvenliklerin son anda kendisine ulaşmadan yere düşürdükleri taraftarı görünce kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı.

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Son dakika haberi: Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Maç sonu olay, Merih Demiral...
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