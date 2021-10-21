5 Eylül'de düzenlenen TUS'un tercihleri geçtiğimiz hafta alındı. 2021 TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları; pek çok aday tarafından heyecanla bekleniyordu. Bugün ÖSYM'nin yaptığı son dakika açıklaması ile 2021 TUS 2. Dönem tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin düzenlediği sınav ve yerleştirme sürecini takip eden adaylar, sonuç ekranını anlık olarak takip ediyor. TUS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı haberimizde.

TUS YERLEŞTİRME VE TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Ekim'de başlayan tercih süreci 14 Ekim'de tamamlandı. Adayların yerleştirme sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, aşağıda yer alan linkten yerleştirme sonuçlarına erişebiliyor.