Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2021 TUS 2. Dönem tercih sonuçları nereden öğrenilir?
Giriş Tarihi: 21.10.2021 18:09 Son Güncelleme: 21.10.2021 18:10

TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2021 TUS 2. Dönem tercih sonuçları nereden öğrenilir?

TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2021 TUS 2. Dönem tercih sonuçları nereden öğrenilir?

TUS sonuçları son dakika açıklandı! Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2021 yılı 2. Dönem tercih işlemleri geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi. 14 Ekim’e kadar alınan tercihlerin sonuçları; TUS yerleştirme sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir sorusuyla araştırılıyor. Tıp, veterinerlik, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültelerinden mezun olanların katıldığı sınava ilişkin soruların yanıtı haberimizde. 2021 TUS 2. Dönem tercih sonuçları nereden öğrenilir? İşte ÖSYM AİS ekranı ile TUS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı!

5 Eylül'de düzenlenen TUS'un tercihleri geçtiğimiz hafta alındı. 2021 TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları; pek çok aday tarafından heyecanla bekleniyordu. Bugün ÖSYM'nin yaptığı son dakika açıklaması ile 2021 TUS 2. Dönem tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin düzenlediği sınav ve yerleştirme sürecini takip eden adaylar, sonuç ekranını anlık olarak takip ediyor. TUS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı haberimizde.

TUS YERLEŞTİRME VE TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

8 Ekim'de başlayan tercih süreci 14 Ekim'de tamamlandı. Adayların yerleştirme sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, aşağıda yer alan linkten yerleştirme sonuçlarına erişebiliyor.

2021-TUS 2.DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen TUS yerleştirme işlemleri bugün tamamlandı. Sonuç sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli oalcak. ÖSYM giriş ekranı üzerinden gereken bilgileri girdikten sonra TUS yerleştirme sonuç ekranı karşınıza çıkacak.

TUS YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TUS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR, NE İŞE YARAR?

Tıp, veterinerlik, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültelerinden mezun olanlar bu sınava başvurabilir. 'Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı' olarak bilinen TUS, Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır.

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TUS yerleştirme sonuçları açıklandı! 2021 TUS 2. Dönem tercih sonuçları nereden öğrenilir?
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