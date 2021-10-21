5 Eylül'de düzenlenen TUS'un tercihleri geçtiğimiz hafta alındı. 2021 TUS 2. Dönem yerleştirme sonuçları; pek çok aday tarafından heyecanla bekleniyordu. Bugün ÖSYM'nin yaptığı son dakika açıklaması ile 2021 TUS 2. Dönem tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin düzenlediği sınav ve yerleştirme sürecini takip eden adaylar, sonuç ekranını anlık olarak takip ediyor. TUS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı haberimizde.
TUS YERLEŞTİRME VE TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
8 Ekim'de başlayan tercih süreci 14 Ekim'de tamamlandı. Adayların yerleştirme sonuçları bugün ÖSYM tarafından açıklandı. Adaylar, aşağıda yer alan linkten yerleştirme sonuçlarına erişebiliyor.
2021-TUS 2.DÖNEM YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ÖSYM tarafından gerçekleştirilen TUS yerleştirme işlemleri bugün tamamlandı. Sonuç sorgulama ekranı için aşağıdaki linke tıklamanız yeterli oalcak. ÖSYM giriş ekranı üzerinden gereken bilgileri girdikten sonra TUS yerleştirme sonuç ekranı karşınıza çıkacak.
TUS YERLEŞTİRME SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
TUS SINAVINA KİMLER GİREBİLİR, NE İŞE YARAR?
Tıp, veterinerlik, eczacılık, kimya, biyoloji veya tıbbi biyolojik bilimler fakültelerinden mezun olanlar bu sınava başvurabilir. 'Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı' olarak bilinen TUS, Tıp fakültesi mezunlarının uzmanlık eğitimi için gereken branş seçme sınavıdır.