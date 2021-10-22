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Giriş Tarihi: 22.10.2021 15:02

Beşiktaş, derbi maçı hazırlıklarını sürdürdü

İHA
Beşiktaş, derbi maçı hazırlıklarını sürdürdü

Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile minik kale maç yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Öte yandan antrenmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ile Asbaşkan Emre Kocadağ da takip etti.

Siyah-beyazlılar, Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın saat 12.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

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Beşiktaş, derbi maçı hazırlıklarını sürdürdü
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