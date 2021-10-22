Galatasaray Avrupa’nın devleriyle aynı listede! Dikkat çeken istatistik...

Son dakika haberi... Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile şampiyonluk yarışına giren ve averaj farkıyla şampiyonluğu rakibine kaptıran Galatasaray, yeni sezona farklı bir stratejiyle başladı. Geçtiğimiz sezonlarda tecrübeli ve yüksek maaşlı oyuncuları kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bu kez tam tersi yönde hareket etti.