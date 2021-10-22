Galatasaray Avrupa’nın devleriyle aynı listede! Dikkat çeken istatistik...

Son dakika haberi... Süper Lig'de geçtiğimiz sezon Beşiktaş ile şampiyonluk yarışına giren ve averaj farkıyla şampiyonluğu rakibine kaptıran Galatasaray, yeni sezona farklı bir stratejiyle başladı. Geçtiğimiz sezonlarda tecrübeli ve yüksek maaşlı oyuncuları kadrosuna katan sarı-kırmızılılar, bu kez tam tersi yönde hareket etti.
Burak Elmas yönetiminin de göreve gelmesiyle birlikte Fatih Terim ile birlikte gençlik operasyonunu başlatan Galatasaray, yaz transfer döneminde Avrupa'nın farklı bölgelerinden uzun yıllarca izlenen genç oyuncuları transfer etti.
Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Sacha Boey ve Halil Dervişoğlu gibi isimleri transfer eden sarı-kırmızılılar, bu oyunculara bonservis bedeli ödemekten çekinmedi.
Yüksek bonservis bedellerine rağmen oyuncu maaşlarını en düşük seviyede tutmayı başaran yönetim, 'Galatasaray'ın geleceğini oluşturuyoruz' sözleriyle yeni sezona başladı.
Süper Lig'de sezona istediği gibi başlayamasa da son haftalarda forma giren Galatasaray, ligde üst üste 3 galibiyetle yeniden zirvenin yolunu tuttu.
Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde de ülkemizi temsil eden Aslan, Lazio, Marsilya ve Lokomotiv Moskova'nın yer aldığı E Grubu'nda yer aldı.
Şampiyonlar Ligi seviyesindeki E Grubu'nda 3'üncü maçlar sonunda 7 puanla lider olan Galatasaray, Avrupa basınının da dikkatini çekmeyi başardı.
Grubun ilk maçında Lazio'yu ağırlayan temsilcimiz, sahadan 1-0 galip ayrılmayı başarmıştı. 2'inci maçta ise zorlu Marsilya deplasmanında 1 puan çıkaran Galatasaray, daha sonra Lokomotiv Moskova deplasmanına konuk oldu.
Oldukça zorlayıcı hava şartlarında oynanan karşılaşma, bu sezonun parlayan isimlerinden Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından gelen golle 1-0 sona erdi.
Bu sonuçla Avrupa macerasında 3 maçını da gol yemeden tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde şu ana kadar gol yemeyen 5 takım arasında girdi.
Bayern Munih, Juventus, West Ham United ve Gent'in yer aldığı listede bulunan sarı-kırmızılılar, taraftarının da takdirini kazanmayı başardı.