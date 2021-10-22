İngiliz devi Chelsea’de sakatlık kabusu! Lukaku ve Werner...

Alman teknik adam Thomas Tuchel'in çalıştırdığı İngiliz devi Chelsea, bu sezon Premier Lig'de 19 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu maviler, bu sezonun da favorileri arasında bulunuyor.
Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Malmö'yü Christensen, Jorginho (2) ve Havertz'in golleriyle 4-0 mağlup eden Chelsea, H Grubu'nda 6 puana ulaştı ve haftayı 2. sırada tamamladı.
Malmö maçında rakibinin yaptığı müdahaleyle sakatlanan Chelsea'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'nun 2-3 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Yine aynı maçta sakatlanan bir diğer golcü Timo Werner'in ise en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.
Öte yandan bir diğer sakat oyuncu Christian Pulisic'in de bir aydan daha uzun bir süre boyunca takımla birlikte olamayacağı öğrenildi.