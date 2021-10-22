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Giriş Tarihi: 22.10.2021 18:47 Son Güncelleme: 22.10.2021 18:49

İngiliz devi Chelsea'de sakatlık kabusu! Lukaku ve Werner...

İngiliz devi Chelsea’de sakatlık kabusu! Lukaku ve Werner...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig şampiyonluğu için favori gösterilen takımlardan birisi olan İngiliz devi Chelsea, geçtiğimiz sezon takımın başına gelen Thomas Tuchel ile son yılların en verimli dönemlerini geçiriyor. Şampiyonlar Ligi'nin 3. maç haftasında Malmö ile oynanan mücadele, Chelsea için bir sakatlık kabusunu başlattı.

Alman teknik adam Thomas Tuchel'in çalıştırdığı İngiliz devi Chelsea, bu sezon Premier Lig'de 19 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Geçtiğimiz sezonun Şampiyonlar Ligi şampiyonu maviler, bu sezonun da favorileri arasında bulunuyor.

Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Malmö'yü Christensen, Jorginho (2) ve Havertz'in golleriyle 4-0 mağlup eden Chelsea, H Grubu'nda 6 puana ulaştı ve haftayı 2. sırada tamamladı.

Premier Lig'de bu hafta Norwich City ile karşılaşacak olan İngiliz ekibi, sakatlıklarla boğuşuyor.

Malmö maçında rakibinin yaptığı müdahaleyle sakatlanan Chelsea'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'nun 2-3 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Yine aynı maçta sakatlanan bir diğer golcü Timo Werner'in ise en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Öte yandan bir diğer sakat oyuncu Christian Pulisic'in de bir aydan daha uzun bir süre boyunca takımla birlikte olamayacağı öğrenildi.

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İngiliz devi Chelsea'de sakatlık kabusu! Lukaku ve Werner...
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