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Giriş Tarihi: 22.10.2021

Samuel’e 3, Altay’a bir maç men

Samuel’e 3, Altay’a bir maç men

Nijeryalı oyuncu, sosyal medyadan hakemlere hakaret ettiği gerekçesiyle 3 maçtan men edilirken, kaleci Altay Bayındır ise 1 maçla cezalandırıldı

Fenerbahçe'nin Antwerp maçından beraberlikle ayrılmasından sonra PFDK, gece yarısı cezaları açıkladı. Disiplin Kurulu, Osayi Samuel'e 'sosyal medya üzerinden maçın hakemlerine yönelik hakaretinden dolayı' 3 maç ceza kesti. Kaleci Altay Bayındır ise Trabzonspor-Fenerbahçe maçında 'rakip takım taraftarlarına sportmenliğe aykırı' hareketi nedeniyle bir maçla cezalandırıldı. Sarı-lacivertli eldiven, pazar günkü Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Samuel ise Alanya, Konya ve Kayseri maçlarında takımını yalnız bırakacak. Yönetim, Tahkim'e itiraz edecek.

KOÇ VE BİLECİK'E CEZA YOK
F.BAHÇE Başkanı Ali Koç ve yönetici Erol Bilecik'e "disiplin ihlalinin unsurları" oluşmadığı gerekçesiyle ceza çıkmadı. Başkan Koç, Trabzon maçından sonra havaalanında megafonla taraftarlara seslenmişti. Bu arada TFF Hukuk Müşavirliği'nden Ali Koç ve Bilecik'e bir kez daha kötü haber geldi. 20 Ekim'de resmi internet sitesinden yapılan 'sportmenliğe aykırı açıklamalar' gerekçesiyle Koç ve Bilecik'in, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) gönderildiği ifade edildi. Sevkin, futbol talimatının 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak olduğu da vurgulandı.

SÖZÜ PANKART OLDU
Teknik direktör Pereira'nın Trabzon deplasmanı dönüşü Sabiha Gökçen Havalimanı'nda taraftarlara hitaben yaptığı konuşmada söylediği "We will fight for the family (Ailemiz için savaşacağız)" sözü okul açık tribününde pankart olarak açıldı.

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Samuel’e 3, Altay’a bir maç men
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