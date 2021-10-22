Ondan sonra oyunu geride kabul eden rakibe karşı 1-2 cılız pozisyon ve iki puan daha kayıp! Bu maçın faturası tamamen Pererira'ya aittir. Sahada varlığı ile yokluğu belli olmayan Mesut çıkarken sinirlenip protestolara başladı. Ben sezon başında söyledim; F.Bahçe ve Pereira için en büyük tehlike Mesut Özil'dir diye. Ama medyanın geneli, "Mesut da Mesut" diyor.