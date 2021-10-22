Son dakika: Galatasaray Ocak ayında 4 isimle yollarını ayırıyor! Maaşında indirime gitmemişti, bileti kesildi…

Son dakika haberi... Burak Elmas'ın göreve gelmesiyle birlikte takımda kalan Fatih Terim, yeni yönetimle 'gençlik operasyonu'nu başlatmış ve taraftardan 3 yıllık bir zaman dilimi istemişti. Yaz transfer döneminde kadrosunu gençleştiren sarı-kırmızılılar, hem Süper Lig'de hem de Avrupa Ligi'nde iyi bir ivme yakaladı.