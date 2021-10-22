Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 21 Ekim 2021 Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 22.10.2021 07:27 Son Güncelleme: 22.10.2021 07:27

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 21 Ekim 2021 Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama sayfası

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 21 Ekim 2021 Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama sayfası

Haftanın üç günü; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere düzenlenen Süper Loto sonuçları şans oyunu sevenler tarafından bekleniyordu. Canlı yayında ve noter huzurunda düzenlenen çekilişin ardından kazandıran numaralar da belli oldu. Büyük ikramiyenin 47 milyon liraya yaklaştığı Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango Online ile 21 Ekim Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar.

Bu haftanın ikinci Süper Loto sonuçları merakla bekleniyordu. Haftada üç gün düzenlenen çekilişin ilki Salı günü gerçekleştirilmiş olup bir diğeri 21 Ekim Perşembe bugün yapıldı. Haftanın son çekilişi ise Pazar günü düzenlenecek. Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango Online ile 21 Ekim Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI! 21 EKİM 2021 PERŞEMBE

Süper Loto'da büyük ikramiye 48 milyon 886 bin 660 TL. 21 Ekim 2021 Süper Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -23-25-34-35-36-55- oldu.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango Online 21 Ekim 2021 Perşembe Süper Loto çekiliş sonuçları bilet sorgulama sayfası
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