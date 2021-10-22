Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor'a çifte müjde! Göztepe maçında kadrodalar
Giriş Tarihi: 22.10.2021 07:30 Son Güncelleme: 22.10.2021 07:38

Trabzonspor'a çifte müjde! Göztepe maçında kadrodalar

YUNUS EMRE SEL
Trabzonspor’a çifte müjde! Göztepe maçında kadrodalar

Trabzonspor haberleri... Fenerbahçe galibiyeti ile Süper Lig’de liderliğe yükselen Trabzonspor'da sakat futbolcuların sayısı da artmıştı. Ancak iki yıldızın Göztepe maçında kadroda olacak olması teknik heyete biraz olsun nefes aldırdı. Ayrıca Bordo-Mavililer'de genç 2 isimle de sözleşme uzatılıyor.

Trabzonspor haberleri... Süper Lig lideri Trabzonspor'da sakatların sayısı Göztepe mücadelesi öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın canını sıkıyordu.

Koita ve Abdulkadir Parmak'ın yanı sıra Hamsik gibi önemli yıldızını da Fenerbahçe maçında kullanamayan tecrübeli çalıştırıcı, bu maçta da Bruno Peres, Nwakaeme ve Abdülkadir Ömür'ün sakatlanmasıyla zorda kalmıştı.

Ancak yapılan tedaviler sonrası Hamsik'in maç kadrosuna girecek seviyeye gelmesi, tedbir olarak dinlendirilen Abdülkadir'in de ağrılarından kurtulması Avcı'nın elini rahatlattı.

Uzun süreli sakatlığının ardından takımla çalışmalara başlayan Abdulkadir Parmak da Göztepe deplasmanında teknik heyetin alternatiflerinden biri oldu.

Fakat 26 yaşındaki futbolcunun fiziksel eksikliği nedeniyle bu maçta kadroya alınmama ihtimali de var.

ULAŞ ÖZDEMİR - LİDERLİĞİ, MOTİVASYONU SAĞLAR
Trabzonspor'a Fenerbahçe galibiyeti büyük moral oldu ama iki önemli oyuncusunu kaybetti. Biri Nwakaeme diğeri Peres. Bu nedenle Hamsik'in geri dönmesi Nwakaeme ve Peres'in eksikliğinde büyük avantaj. Hamsik, Trabzonspor'un bu sezon kurduğu 'şampiyonluk kadrosunun' en kritik oyuncusu.

34 yaşına rağmen nostaljik bir futbol resitali sunuyor. Oyunu yönlendiren, değiştiren ve dönüştüren Hamsik'in 11'de başlaması oyuncuların üzerinde sahadaki 'liderlik' anlamında güçlü bir motivasyon da sağlayacaktır. Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçında sakatlanan Peres'in yerine Dorukhan'ı oyuna soktu. Dorukhan, o maçta kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirdi. Göztepe karşılaşmasında da uzun boyu ve fiziğiyle öne çıkan Dorukhan'ı sağ bekte oynatacağını düşünüyorum.

İMZA SIRASI YUSUF SARI VE HÜSEYİN TÜRKMEN'DE

Bu arada Trabzonspor'da yönetim kurulu, teknik ekiple yaptığı görüşmeler sonucunda devre arasına kadar iç transfer çalışmalarını sonuçlandırma kararı aldı.

Bu doğrultuda şu ana kadar Murat Cem Akpınar, Ahmetcan Kaplan, Erce Kardeşler ve Serkan Asan ile sözleşme uzatıldı.

Yusuf Sarı ve Hüseyin Türkmen ile de kasım ayındaki milli maç arasına kadar kontrat imzalanması bekleniyor.

Bu isimlerle yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği ve devre arasında kadar iç transferin tamamlanacağı belirtildi.

DIŞARIDA 362 GÜNDÜR YENİLMİYOR
Öte yandan Süper Lig'de son dış saha yenilgisini geçen sezon ligin 6. haftasında, 25 Ekim 2020'de İstanbul'da oynanan Fenerbahçe maçında 3-1'lik sonuçla alan Trabzonspor o tarihten beri deplasmanda kaybetmedi.

Bordo-Mavililer bu süreçte oynadıkları 22 dış saha maçında 12 galibiyet, 10 beraberlik aldı. Trabzonspor yarın Göztepe deplasmanından da puan veya puanlarla ayrılması halinde dış sahadaki yenilmezliğini de tam bir yıla çıkartacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
Son dakika: Galatasaray, Rusya’dan zaferle döndü! Kerem Aktürkoğlu, Lokomotiv Moskova’yı yıktı…
Arsenal efsanesi Thierry Henry'den olay Messi cevabı! 'Hiçbir zaman en iyisi...'
Son dakika haberleri: Ronaldo neye uğradığını şaşırdı! Maç sonu olay, Merih Demiral...
Türk SİHA'ları dünyaya yayılmaya devam ediyor! Kırgızistan, Türkiye’den Bayraktar SİHA satın aldı
Askerlik yerleri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2021 Kasım celbi Askerlik yerleri açıklandı mı ve e-Devlet sorgulama ekranı açıldı mı?
Son dakika haberler: Fenerbahçe'de Mesut Özil'den şok tepki! Vitor Pereira oyundan alınca çılgına döndü...
KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs başvuruları ve kredi başvuru tarihleri bekleniyor!
Son dakika: Fenerbahçe evinde Antwerp'e takıldı! Penaltı kaçtı, Samatta golle buluştu...
Son dakika haberi: Jose Mourinho Fatih Terim'in prensini istiyor! İşte Galatasaray'a yapılacak teklif
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor'a çifte müjde! Göztepe maçında kadrodalar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA