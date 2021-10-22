34 yaşına rağmen nostaljik bir futbol resitali sunuyor. Oyunu yönlendiren, değiştiren ve dönüştüren Hamsik'in 11'de başlaması oyuncuların üzerinde sahadaki 'liderlik' anlamında güçlü bir motivasyon da sağlayacaktır. Abdullah Avcı, Fenerbahçe maçında sakatlanan Peres'in yerine Dorukhan'ı oyuna soktu. Dorukhan, o maçta kendisine verilen görevi başarıyla yerine getirdi. Göztepe karşılaşmasında da uzun boyu ve fiziğiyle öne çıkan Dorukhan'ı sağ bekte oynatacağını düşünüyorum.