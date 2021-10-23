Yüksek Lisans eğitimi görmek ve Akademik Personel olarak görev yapmak isteyenlerin seçiminde baz alınan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın yıl içerisinde yapılan 3. Oturumuna katılmak isteyenler tarafından "ALES 3 ne zaman yapılacak, son başvuru tarihi ne zaman, hangi gün?" soruları üzerinden araştırmalar yapılmaya devam ediliyor.
ALES 3 geç başvuru ve sınav tarihine ilişkin güncel bilgiler şöyle;
ÖSYM resmi internet sitesinde yer alan 2022 sınav takvimi verilerine göre ALES 3 sınavına ilişkin detaylar şöyle;
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,