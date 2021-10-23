Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ALES 3 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2022 ile ALES 3 son başvuru tarihi ne zaman, hangi gün? İşte detaylar
Giriş Tarihi: 23.10.2021 08:46 Son Güncelleme: 23.10.2021 08:46

ALES 3 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2022 ile ALES 3 son başvuru tarihi ne zaman, hangi gün? İşte detaylar

ALES 3 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2022 ile ALES 3 son başvuru tarihi ne zaman, hangi gün? İşte detaylar

Akademik Personel olmak ve Lisansüstü eğitim görmek isteyenlerin girmekle sorumlu olduğu Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (ALES) 3. oturumuna katılmak isteyenler tarafından sınavın yapılacağı tarih ve son başvuru tarihi merak edilerek “ALES 3 ne zaman yapılacak, son başvuru tarihi ne zaman, hangi gün?” şeklindeki sorular üzerinden araştırmalar yapılarak bilgi edinilmeye çalışılıyor. Merak konusu olan ALES 3 ne zaman yapılacak, son başvuru tarihi ne zaman, hangi gün?” sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Yüksek Lisans eğitimi görmek ve Akademik Personel olarak görev yapmak isteyenlerin seçiminde baz alınan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın yıl içerisinde yapılan 3. Oturumuna katılmak isteyenler tarafından "ALES 3 ne zaman yapılacak, son başvuru tarihi ne zaman, hangi gün?" soruları üzerinden araştırmalar yapılmaya devam ediliyor.

ALES 3 NE ZAMAN YAPILACAK, SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

ALES 3 geç başvuru ve sınav tarihine ilişkin güncel bilgiler şöyle;



ÖSYM resmi internet sitesinde yer alan 2022 sınav takvimi verilerine göre ALES 3 sınavına ilişkin detaylar şöyle;

ALES 3 SINAV TARİHİ VE SAATİ

  • 21 Kasım 2021 – 10:15

ALES 3 SON BAŞVURU TARİHİ VE SAATİ

  • 21 Ekim 2021 – 23:59

ALES 3 SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

  • 16 Aralık 2021 Perşembe



ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

  • yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,
  • ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,
  • yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde
  • İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi... Çamaşır suyu Hacı Ali Aydar'ın hayatını kararttı
Son dakika: Galatasaray Ocak ayında 4 isimle yollarını ayırıyor! Maaşında indirime gitmemişti, bileti kesildi…
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu... Yeni model getiriyoruz
İŞKUR personel ve memur alımı ilanları: 2021 İŞKUR en az 5 bin TL maaşla KPSS şartsız ilkokul mezunu personel alımı yapıyor
SON DAKİKA: Fatih Terim'in prensine Avrupa devinden teklif! Galatasaray'ın genç yıldızı Haaland'ın yanına...
Son dakika: Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde yine tarihe geçti ama... Fransızlar o istatistiği eleştirdi!
Son dakika haberi: Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti
Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
Son dakika haberler: 'MOSSAD' operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! Casuslar bu yöntemle yakalanmış
Başkan Erdoğan Sivas’a telefondan seslendi: Önemli bir döneme giriyoruz
ARKADAŞINA GÖNDER
ALES 3 ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2022 ile ALES 3 son başvuru tarihi ne zaman, hangi gün? İşte detaylar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA