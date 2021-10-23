Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Manchester United, evinde Atalanta'yı 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etmeyi başardı.Soyunma odasına 2-0 geride giden Manchester United'da Ronaldo'nun takım arkadaşlarına söyledikleri sert sözler ortaya çıktı.
RONALDO SOYUNMA ODASINDA TEPKİSİNİ KOYDU
Cristiano Ronaldo, Atalanta'ya 2-0 mağlup oldukları maçın ardından şaşkına dönen takım arkadaşlarına çok sert sözler söyleyerek maçı almalarını gerektiğini söylediği öğrenildi.
SOLSKJAER TAKIMI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI
Ole Gunnar Solskjaer, Çarşamba günü berbat bir ilk yarının ardından soyunma odasında Manchester United yıldızlarını sakinleştirmeye çalışıyordu.
MANCHESTER'IN BİR KAYNAĞI YAŞANANLARI DİLE GETİRDİ
Manchester United'dan bir kaynak The SunSport'a şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo tüm takıma hitap etti ve onlara performansın kabul edilemez olduğunu söyledi."
"RONALDO, TAKIM ARKADAŞLARINA UTANIP UTANMADIKLARINI SORDU"
The Sun'a M. United kaynağı şöyle devam etti: "Ronaldo, takım arkadaşlarına utanıp utanmadıklarını sordu ve Manchester United'ın kendi taraftarlarının önünde böyle performans gösterme lüksünün olmadığını söyledi.
"RONALDO SİNİRLİYDİ..."
"Onlara maçı kazanmaları gerektiğini ve eğer kazanmazlarsa Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki aşamasına kalamayacaklarını ifade etti. Ronaldo soyunma odasında sinirliydi"
SOLSKJAER: "ERKEN BİR GOL ATARSAK MAÇI KAZANIRIZ"
"Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer sözü devraldı ve takım olarak oynamaları ve ikinci yarıda ilk golü erken atmaları halinde maçın kazanabileceklerini söyledi."
BRUNO FERNANDES TAKTİK DEĞİŞİKLİĞİ YAPMALARI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ
"Bruno Fernandes ayrıca teknik direktöre taktikte bir değişiklik olması gerektiğini ve topa daha fazla sahip olmak için sahada daha derine inmesi gerektiğini söyledi."
MANCHESTER İKİNCİ YARIDAKİ GOLLERİYLE 3-2 MAÇI KAZANDI
Maçın ikinci yarısında Manchester United, Rashford, Maguire ve Ronaldo'nun attığı gollerle 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı ve grupta 6 puanla liderliğe yükseldi.
"MENAJERİMİZ VE KOÇLARIMIZ DA GELİŞMELİ..."
Bruno Fernandes takımın gelişmesi gerektiğini biliyor ancak samimi bir gözlemle, menajer ve koçluk ekibinin de geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
Fernandes, "Geliştirmemiz gereken çok şey var ve teknik direktör de sonunda bir gelişme olması gerektiğini biliyor ama bu futbolun bir parçası. Onu tamamen destekliyoruz. O bizim menajerimiz, fikirlerini takip ediyor ve onlara inanıyoruz. Tabii ki, oyuncular oynamadıklarında veya işler iyi gitmediğinde şüphelenmeye başlıyorlar.
"BİZ FUTBOLCULAR BAZEN SİNİR BOZUCU OLABİLİYORUZ"
"Ama dürüst olmak gerekirse, biz futbolcular bazen sinir bozucu olabiliyoruz. Her zaman haklı olduğumuzu düşünüyoruz! Fikirleri doğru ya da yanlış olabilir ama biz sonuna kadar ona bağlıyız"
RONALDO: "HERKES ROLÜNÜ YAPMALI BENİM GÖREVİM GOL ATMAK..."
Ronaldo, Fernandes'in bu sözlerine ekleme yaparak şunları söyledi: "United'ın birkaç değişiklik yaptığı bir dönemdeyiz. Beni, Raphael Varane'ı ve Jadon Sancho'yu satın aldılar. Oynadığımız sistem zaman alacak. Ama adım adım her şeyin mümkün olduğunu zihnimize yerleştirmeliyiz.
"Herkes rolünü bilmeli. Takımdaki, kulüpteki rolümü biliyorum, benim görevim gol atmak. Herkes böyle düşünürse, takım için fedakarlık yaparsak daha iyi bir takım oluruz."