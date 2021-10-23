RONALDO: "HERKES ROLÜNÜ YAPMALI BENİM GÖREVİM GOL ATMAK..."

Ronaldo, Fernandes'in bu sözlerine ekleme yaparak şunları söyledi: "United'ın birkaç değişiklik yaptığı bir dönemdeyiz. Beni, Raphael Varane'ı ve Jadon Sancho'yu satın aldılar. Oynadığımız sistem zaman alacak. Ama adım adım her şeyin mümkün olduğunu zihnimize yerleştirmeliyiz.

"Herkes rolünü bilmeli. Takımdaki, kulüpteki rolümü biliyorum, benim görevim gol atmak. Herkes böyle düşünürse, takım için fedakarlık yaparsak daha iyi bir takım oluruz."