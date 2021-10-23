İş İhtiyacı Olan Vatandaşların Dikkatine! İŞKUR güncel personel ve memur alımı ilanları listesi çeşitli sebeplerden dolayı işinden ayrılmış olan ve hâlihazırda iş arayışında olan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İŞKUR personel alımı ve memur alımı iş ilanları, KPSS şartlı ve KPSS şartsız olarak ikiye ayrılıyor. İŞKUR'un yayınladığı ilanlarda, başvuru şartları ve aranan nitelikler de detaylı bir şekilde aktarılıyor. İşte, en az ilkokul mezunu olmak üzere, 4000 TL'den 8000 TL'ye kadar maaş aralıklı, KPSS şartlı ve şartsız güncel İŞKUR personel, memur alımı ilanları 2021

İŞKUR İŞ İLANLARI LİSTESİ YAYINLANDI

Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımında, yaş, ikamet, öğrenim, sertifika gibi aranan şartlar da değişiklik göstermektedir.