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Giriş Tarihi: 23.10.2021 22:48 Son Güncelleme: 23.10.2021 22:57

Ronaldinho, Lionel Messi'nin PSG kararına şaşırdı!

Ronaldinho, Lionel Messi’nin PSG kararına şaşırdı!

Futbol dünyasının en çok beğenilen yıldızlarından birisi olan Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho, Lionel Messi'nin Barcelona'dan ayrılarak Fransız devi Paris Saint-Germain'e transfer olmasını değerlendirdi.

Uzun yıllar Barcelona ve Milan'da top koşturan dünya futbolunun en çok sevilen yıldızlarından birisi olan Brezilyalı Ronaldinho, Lionel Messi'nin Paris Saint-Germain'e transfer olmasını değerlendirdi.

Yaz transfer döneminde Barcelona'dan sürpriz bir şekilde ayrılarak Paris Saint-Germain'e transfer olan Arjantinli yıldızın Fransa kariyeri beklenildiği gibi başlamadı.

Ligue 1'de henüz gol şansı bulamayan Messi, PSG formasıyla attığı iki golü de Şampiyonlar Ligi arenasında kaydetti.

Son oynanan PSG - Leipzig maçını da tribünden izleyen Ronaldinho, Fransız basınına dikkat çeken demeçler verdi.

İşte Ronaldinho'nun açıklamaları...

Onlarla yeniden buluşmak güzeldi, şu anda iyi durumda olduklarını biliyorum ve benim açımdan onları tekrar görmek harikaydı.

Brezilya'daki herkes Neymar'ın zor süreçlerden geçse de ne kadar değerli olduğunu biliyor. Leo Barcelona'dayken onun yetenekleri hakkında konuşurduk.

Messi'nin PSG formasını giyeceğini hiç düşünmemiştim. Bence onlar takımı Şampiyonlar Ligi zaferine taşıyabilirler, bu tarz oyunculara sahip olduğunuzda büyük başarılar elde edeceğinizi ön görmeniz çok normaldir.

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Ronaldinho, Lionel Messi'nin PSG kararına şaşırdı!
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