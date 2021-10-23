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Giriş Tarihi: 23.10.2021 09:56 Son Güncelleme: 23.10.2021 10:10

Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a karşı sürpriz formül! Pjanic'in yanına...

Sergen Yalçın’dan Galatasaray’a karşı sürpriz formül! Pjanic’in yanına...

Süper Lig'de derbi haftası heyecanı... Pazartesi günü Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Son şampiyon Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçını da kaybetti ve Galatasaray maçını kazanarak moral bulmak istiyor. Diğer yandan Avrupa'daki başarılı çizgisini ligde de sürdürmek isteyen Galatasaray bu maça motive bir şekilde çıkıyor. Sergen Yalçın'ın kadro tercihi netleşmeye başladı. Pjanic'in yanında Necip'in denendiği öğrenildi. İşte Beşiktaş'ın muhtemel ilk 11'i ve sürpriz tercihler...

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş evinde pazartesi günü Galatasaray'ı konuk edecek. Geçtiğimiz haftaya kadar sakatlıklarla boğuşan Beşiktaş'ta sakat isimler takıma döndü. Sergen Yalçın'ın Galatasaray'a karşı oynatacağı ilk 11 merak edilirken, teknik adamın sürpriz formülleri denediği öğrenildi.

DERBİNİN ŞİFRESİ EVDE GİZLİ

Galatasaray'ı yenip içinde bulunduğu sıkıntılı durumu aşmanın hesaplarını yapan Beşiktaş, kritik mücadelenin Vodafone Park'ta oynanmasını büyük avantaj olarak görüyor.

Siyah-beyazlılar, 2016 yılında açılan yeni stadında 5 kez karşılaştığı ezeli rakibini 4 kez yenerken, 1 de beraberlik aldı. Son 4 maçta Galatasaray'a sahasında gol şansı bile tanımayan Kartal, geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmayı 2-0 kazanmıştı.

SERGEN YALÇIN'DAN SÜRPRİZ FORMÜL: PJANİC'İN YANINA NECİP UYSAL...

Galatasaray maçında Beşiktaş 11'inde kalede Ersin Destanoğlu görev alacak. Teknik heyet, sol beki de Rıdvan Yılmaz'a teslim edecek. 3. yerli olarak formayı kimin alacağı merak edilirken Sergen Yalçın'ın taktik antrenmanda Pjanic'in yanında Necip Uysal'ı denediği öğrenildi.

Necip'in oynaması durumunda Alex Teixeira'nın yedek bekleme ihtimali doğacak.



FATİH DOĞAN: SAKİN OLAN KAZANIR

Galatasaray psikolojik üstünlüğü ele geçirdi. Moskova'dan zaferle dönünce Fatih Terim, stratejik planlar ve hamleler yapacak. Buna karşılık Sergen Yalçın'ın ve siyah-beyazlı takımın ligde ve Avrupa'da aldığı sonuçlar derbiye stresli girmesine neden oldu. Bu niçin önemli? Bu tür maçlar, daha çok sinirlerine hakim olan tarafın avantajı yakaladığı atmosferler.

Görüntü o ki, Fatih hoca Moskova'ya yaptığını, Beşiktaş'a da yapacak. Beşiktaş'ın kazanma zorunluluğunu taktiksel bir plana çevirecek. Kontrollü başlayıp Beşiktaş'ın gol için saldıracağı, risk alacağı anlarda galibiyet planları yapacak. Psikolojik sıkıntıları ayrı tutarsak Beşiktaş'ın kadrosu bir derbi zaferini Vodafone Park'ta alacak güce ve kaliteye sahip. Ancak Sergen Yalçın'ın ve takımın bunu sahaya yansıtmaya ihtiyacı var.

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Sergen Yalçın'dan Galatasaray'a karşı sürpriz formül! Pjanic'in yanına...
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