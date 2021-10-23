Sergen Yalçın’dan Galatasaray’a karşı sürpriz formül! Pjanic’in yanına...

Görüntü o ki, Fatih hoca Moskova'ya yaptığını, Beşiktaş'a da yapacak. Beşiktaş'ın kazanma zorunluluğunu taktiksel bir plana çevirecek. Kontrollü başlayıp Beşiktaş'ın gol için saldıracağı, risk alacağı anlarda galibiyet planları yapacak. Psikolojik sıkıntıları ayrı tutarsak Beşiktaş'ın kadrosu bir derbi zaferini Vodafone Park'ta alacak güce ve kaliteye sahip. Ancak Sergen Yalçın'ın ve takımın bunu sahaya yansıtmaya ihtiyacı var.