900 BİN TL'DEN 7 MİLYON TL'YE!
Kerem Aktürkoğlu'na zam yapılması gündemde. Takımın en az kazanan futbolcularından biri olan Kerem Aktürkoğlu, bu sezonun vazgeçilmezlerinden biri oldu.
Kerem Aktürkoğlu, iç transferde gündemin 1 numaralı ismi. Kerem'le 2023-24 sezonu sonuna kadar kontratı olsa da 5 yıllık yeni anlaşma imzalamak isteyen yönetim, 23 yaşındaki kanat oyuncusunun garanti ücretini 900 bin TL'den 7 milyon TL'ye çıkarmayı göze aldı.
Fransız kulübü Lyon'un peşinde olduğu Kerem, Galatasaray'la sözleşmesini uzatırsa minimum 15 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi koyulacak. Fatih Terim, sezon planlamasını Kerem'e göre yapmaya devam ediyor ve yönetim cephesinde de astronomik bir teklif gelmedikçe satılması yönünde bir düşünce söz konusu değil.
Lyon, ocak ayında Galatasaray'a teklif yapmaya hazırlansa da yıldız oyuncunun transferi şu aşamada mümkün gözükmüyor.
HAFTANIN KAZANANI YEDLİN!
UEFA'da haftanın en çok top kapan ve en yüksek isabetli pas yüzdesiyle oynayan bek oyuncusu unvanını alan DeAndre Yedlin'i hocası Fatih Terim de ödüllendirecek.
Terim, Sacha Boey iyileşmesine rağmen Beşiktaş karşısında formayı Yedlin'e verecek. Konyaspor ve Lokomotiv Moskova maçlarında iyi oynayan ABD'li sağ bek derbide 11'de olacak.