Fransız kulübü Lyon'un peşinde olduğu Kerem, Galatasaray'la sözleşmesini uzatırsa minimum 15 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi koyulacak. Fatih Terim, sezon planlamasını Kerem'e göre yapmaya devam ediyor ve yönetim cephesinde de astronomik bir teklif gelmedikçe satılması yönünde bir düşünce söz konusu değil.