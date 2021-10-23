Sumudica uçuyor Altay eriyor

Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle geçilirken, sessizliği 57. dakikada Tetteh bozdu. Sağ kanattan Mustafa'nın pasına yerden plase vuran Ganalı futbolcu, sarı-siyahlıları öne geçirdi. 62'de AdemBüyük penaltıdan farkı 2'ye çıkarırken, 84'te Altay penaltı kazandı. Bamba atışı gole çevirse de bu İzmir ekibine yetmedi: 2-1. Böylece Yeni Malatya, teknik direktörü Sumudica ile 2'de 2 yaparken Altay üst üste 3. yenilgisini yaşadı.