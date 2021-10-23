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Giriş Tarihi: 23.10.2021

Sumudica uçuyor Altay eriyor

Sumudica uçuyor Altay eriyor
Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Altay'ı 2-1 mağlup etti. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle geçilirken, sessizliği 57. dakikada Tetteh bozdu. Sağ kanattan Mustafa'nın pasına yerden plase vuran Ganalı futbolcu, sarı-siyahlıları öne geçirdi. 62'de Adem Büyük penaltıdan farkı 2'ye çıkarırken, 84'te Altay penaltı kazandı. Bamba atışı gole çevirse de bu İzmir ekibine yetmedi: 2-1. Böylece Yeni Malatya, teknik direktörü Sumudica ile 2'de 2 yaparken Altay üst üste 3. yenilgisini yaşadı.

YENİ MALATYASPOR-ALTAY: 2-1
STAT: Yeni Malatya
GOLLER: Tetteh (Dk.57), Adem Büyük (Dk.68 pen.) / Dk. 84 Bamba (Dk.68 pen.)
SARI KARTLAR: Mustafa, Semih / Ceyhun, Thiam, Lis
YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir 7, Semih Kaya 6, Wallace 7, Karim Hafez 7, Haddadi 7, Ndong 7, Aabid 6, Mustafa Eskihellaç 7, Chouiar 6 (Dk. 62 Mallan 5), Tetteh 8 (Dk. 86 Bwalya ?), Adem Büyük 7 (Dk. 90+2 Kubilay Kanatsızkuş ?)
ALTAY: Lis 6, Naderi 4 (Dk. 20 Erhan Çelenk 6), Björkander 5, Thiam 5, Cebrail Karayel 5, Zeki Yıldırım 5 (Dk. 85 Ahmed Rayan 5), Poko 4, Pinares 6, Ceyhun Gülselam 4, Kappel 5 (Dk. 85 Thaciano 5), Bamba 5
HAKEMLER: Yasin Kol, Özgür Ertem, Cemil Tunç

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Sumudica uçuyor Altay eriyor
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