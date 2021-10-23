Süper Lig’de Çaykur Rizespor’un konuğu Kasımpaşa! Maçta ilk gol...

Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor, evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Maçta 1-0'lık skor devam ediyor.

Ligde Rizespor'un 1 puanı, Kasımpaşa'nın ise 6 puanı bulunuyor.

CANLI SKOR - Rizespor 1-0 Kasımpaşa

GOL: 11' Cemil Sertel

CANLI ANLATIM

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Kasımpaşa ile oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanamayan Çaykur Rizespor (1B 3M), bu karşılaşmaların üçünde gol atamadı ve toplam sekiz gol yedi.

-Kasımpaşa, 2015/16 sezonundaki 2-0'lık mağlubiyetten bu yana Çaykur Rizespor'a konuk olduğu hiçbir Süper Lig maçını kaybetmedi (3G 1B).

-İstanbul takımlarına rakip olduğu son 18 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Çaykur Rizespor (4B 13M), bu süreçte tek galibiyetini Galatasaray'ı deplasmanda 4-3 yenerek aldı (Mart 2021).