Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Süper Lig'de Çaykur Rizespor'un konuğu Kasımpaşa! Maçta ilk gol...
Giriş Tarihi: 23.10.2021 13:40 Son Güncelleme: 23.10.2021 13:46

Süper Lig'de Çaykur Rizespor'un konuğu Kasımpaşa! Maçta ilk gol...

Süper Lig’de Çaykur Rizespor’un konuğu Kasımpaşa! Maçta ilk gol...

Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. İki takım da kötü gidişata dur demek adına 3 puan için mücadele veriyor. 13.30'da başlayan maçta 1-0'lık skor devam ediyor.

Süper Lig'in 10. haftasında heyecan devam ediyor. Ligde henüz galibiyeti bulunmayan Çaykur Rizespor, evinde Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Maçta 1-0'lık skor devam ediyor.

Ligde Rizespor'un 1 puanı, Kasımpaşa'nın ise 6 puanı bulunuyor.

CANLI SKOR - Rizespor 1-0 Kasımpaşa

GOL: 11' Cemil Sertel

CANLI ANLATIM

2 TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Kasımpaşa ile oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanamayan Çaykur Rizespor (1B 3M), bu karşılaşmaların üçünde gol atamadı ve toplam sekiz gol yedi.

-Kasımpaşa, 2015/16 sezonundaki 2-0'lık mağlubiyetten bu yana Çaykur Rizespor'a konuk olduğu hiçbir Süper Lig maçını kaybetmedi (3G 1B).

-İstanbul takımlarına rakip olduğu son 18 Süper Lig maçının sadece birini kazanan Çaykur Rizespor (4B 13M), bu süreçte tek galibiyetini Galatasaray'ı deplasmanda 4-3 yenerek aldı (Mart 2021).

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Galatasaray Ocak ayında 4 isimle yollarını ayırıyor! Maaşında indirime gitmemişti, bileti kesildi…
Son dakika haberi... Çamaşır suyu Hacı Ali Aydar'ın hayatını kararttı
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu... Yeni model getiriyoruz
Son dakika haberi: Fatih Terim'in prensi Berkan Kutlu'ya Dortmund kanca attı! Erling Haaland ile birlikte...
Son dakika haberi: 'MOSSAD' operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! Casuslar bu yöntemle yakalanmış
İŞKUR personel ve memur alımı ilanları: 2021 İŞKUR en az 5 bin TL maaşla KPSS şartsız ilkokul mezunu personel alımı yapıyor
SON DAKİKA | Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti! Kemal Kuruçay kimdir?
Son dakika: Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde yine tarihe geçti ama... Fransızlar o istatistiği eleştirdi!
Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
Son dakika haberi: Bakan Akar'dan F-16 açıklaması: Teknik çalışma başlatıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Lig'de Çaykur Rizespor'un konuğu Kasımpaşa! Maçta ilk gol...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA