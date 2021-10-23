Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, gerekli belgeler neler soruları ikinci tercih sonuçlarını öğrenen on binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Daha önce ÖSYM tarafından yayınlanan 2. Ek tercih kılavuzunda üniversite kayıt tarihleri açıklanmıştı. Bugün 2. Ek tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, tarih belli mi? YKS 2. Ek tercih üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte detaylar;

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS 2. ek tercih sonuçları ile bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar üniversite kayıtlarını 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında, online kayıtlarını ise 26-31 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirecekler.

Peki, 2. ek tercih üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?

İşte yanıtı;