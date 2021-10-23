Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2. ek tercih üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?
Giriş Tarihi: 23.10.2021 09:13 Son Güncelleme: 23.10.2021 09:13

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2. ek tercih üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2. ek tercih üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? ÖSYM tarafından 14-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen YKS 2. Ek tercihleri, bugün açıklandı. Adaylar herhangi bir fakülteye yerleşip yerleşemediğini ÖSYM YKS ek tercih sorgulama ekranından görüntüleyebiliyor. Tercih sonuçlarını öğrenen adaylar, şimdi gözlerini üniversite kayıt tarihlerine çevirdi. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, tarih belli mi? YKS 2. Ek tercih üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? Detaylar haberimizde.

Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, gerekli belgeler neler soruları ikinci tercih sonuçlarını öğrenen on binlerce adayın gündeminde yer alıyor. Daha önce ÖSYM tarafından yayınlanan 2. Ek tercih kılavuzunda üniversite kayıt tarihleri açıklanmıştı. Bugün 2. Ek tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte gözler üniversite kayıt tarihlerine çevrildi. Peki, üniversite kayıtları ne zaman başlıyor, tarih belli mi? YKS 2. Ek tercih üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler? İşte detaylar;

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS 2. ek tercih sonuçları ile bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar üniversite kayıtlarını 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında, online kayıtlarını ise 26-31 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirecekler.

Peki, 2. ek tercih üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?

İşte yanıtı;

YKS 2. EK TERCİH ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 26 Ekim-1 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 26-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

KAYIT İÇİN HANGİ BELGELER GEREKLİ?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi... Çamaşır suyu Hacı Ali Aydar'ın hayatını kararttı
Son dakika: Galatasaray Ocak ayında 4 isimle yollarını ayırıyor! Maaşında indirime gitmemişti, bileti kesildi…
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu... Yeni model getiriyoruz
İŞKUR personel ve memur alımı ilanları: 2021 İŞKUR en az 5 bin TL maaşla KPSS şartsız ilkokul mezunu personel alımı yapıyor
SON DAKİKA: Fatih Terim'in prensine Avrupa devinden teklif! Galatasaray'ın genç yıldızı Haaland'ın yanına...
Son dakika: Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde yine tarihe geçti ama... Fransızlar o istatistiği eleştirdi!
Son dakika haberi: Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti
Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
Son dakika haberler: 'MOSSAD' operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı! Casuslar bu yöntemle yakalanmış
Başkan Erdoğan Sivas’a telefondan seslendi: Önemli bir döneme giriyoruz
ARKADAŞINA GÖNDER
Üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? 2. ek tercih üniversite kayıtları için gerekli belgeler neler?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA