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Giriş Tarihi: 23.10.2021 20:50

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YDS sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi!

YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YDS sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi!

10 Ekim 2021 tarihinde yabancı dil puanı almak isteyen adayların katılım gösterdiği YDS sınavı düzenlendi. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı sonrası YDS sonuçlarının açıklanacağı tarih bekleniyor. ÖSYM 2021 takvimine göre; YDS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de belli oldu. İşte 2021 YDS sonuçları açıklanma tarihi ve bilgiler.

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 10 Ekim 2021 tarihinde düzenlendi. Sınava katılım gösteren adaylar sınav sonrası YDS sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Bu kapsamda, "YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna yanıt aranırken 2021 YDS sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi.

YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2021-YDS/2) sınav sonuçları 2 Kasım'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri/duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. İlgili kamu kurum ve kuruluşları adaylara ait sonuç bilgilerini, Merkezimize resmi olarak başvurdukları takdirde web servis üzerinden alabilirler.

YDS'DE DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı sınavların cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

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YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 YDS sınav sonuçları için ÖSYM tarih verdi!
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