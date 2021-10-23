YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı. Sınavın bu seneki zorluk oranı nedeniyle baraj puanı 140'a kadar düşürülmüş ve ikinci yerleştirmeler bu doğrultuda gerçekleşmişti. Bu noktada ise "2021 YKS 2. Ek tercih (yerleştirme) sonuçları nereden görüntülenir ve öğrenilir?" soruları yanıt aramaya başladı. Üniversitelerin boş kontenjanlarına gerçekleştirilen yerleştirmelerin sonuçları bugün ÖSYM tarafından ilan edildi. Peki, YKS 2. Ek tercih (yerleştirme) sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte YKS ikinci ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı.
YKS 2. ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversiteye yerleşmek için ikinci tercihte bulunan adaylar yerleştirme sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilir.
140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün 140 puan alanların tercih sürecine ilişkin daha öncesinde "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.
YKS 3. ek tercihler için tarih henüz belli olmadı. YKS ek tercihleri 14 Ekim ve 18 Ekim tarihleri aralığında alındı. Yeni bir ek yerleştirme yapılıpı yapılmayacağı henüz belli değil. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacak.
2021 YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercihte bulunabilecek.
2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede tercih yapamayacak.
Evet. 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo-4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecek.