Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2021 YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama linki!
Giriş Tarihi: 23.10.2021 09:12 Son Güncelleme: 23.10.2021 09:12

YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2021 YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama linki!

YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2021 YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama linki!

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından gerçekleştirilen ilk yerleştirmelerde herhangi bir kuruma yerleşemeyen adaylar için YKS 2. Ek tercih sonuçları açıklandı! 140 puana kadar düşürülen baraj puanıyla tercihlerini gerçekleştiren adaylar bu noktada ise 2021 YKS 2. Ek tercih (yerleştirme) sonuçları nereden görüntülenir?” sorularına yanıt aramaya başladı. YKS 2. Ek tercih (yerleştirme) sonuçları nereden görüntülenir? İşte YKS 2. ek yerleştirme sonucu sorgulama ekranı!

YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı. Sınavın bu seneki zorluk oranı nedeniyle baraj puanı 140'a kadar düşürülmüş ve ikinci yerleştirmeler bu doğrultuda gerçekleşmişti. Bu noktada ise "2021 YKS 2. Ek tercih (yerleştirme) sonuçları nereden görüntülenir ve öğrenilir?" soruları yanıt aramaya başladı. Üniversitelerin boş kontenjanlarına gerçekleştirilen yerleştirmelerin sonuçları bugün ÖSYM tarafından ilan edildi. Peki, YKS 2. Ek tercih (yerleştirme) sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte YKS ikinci ek yerleştirme sonuç sorgulama ekranı.


YKS 2. TERCİH SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

YKS 2. ek yerleştirme sonuçları açıklandı. Üniversiteye yerleşmek için ikinci tercihte bulunan adaylar yerleştirme sonuçlarına aşağıdaki linkten ulaşabilir.

YKS 2. EK TERCİH SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ...



140 PUAN ALANLAR İÇİN TERCİH SÜRECİ

140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün 140 puan alanların tercih sürecine ilişkin daha öncesinde "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.

YKS 3. EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS 3. ek tercihler için tarih henüz belli olmadı. YKS ek tercihleri 14 Ekim ve 18 Ekim tarihleri aralığında alındı. Yeni bir ek yerleştirme yapılıpı yapılmayacağı henüz belli değil. Detaylar geldiğinde haberimizde yer alacak.



2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPABİLECEK?

2021 YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşmeyen adaylar ile TYT puanı 140-150 aralığında olan adaylar ve AYT/YDT puanı 170-180 aralığında olan adaylar tercih yapabilecek. Ayrıca, özel yetenek sınavı sonucu ile bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran adaylar da ikinci ek yerleştirmede tercihte bulunabilecek.

2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE KİMLER TERCİH YAPAMAZLAR?

2021-YKS merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede ÖSYM tarafından bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede tercih yapamayacak.



2021-YKS İKİNCİ EK YERLEŞTİRMEDE EN KÜÇÜK PUAN ŞARTI OLACAK MI?

Evet. 2021-YKS ikinci ek yerleştirmede, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolan ve en küçük puanı oluşan, ancak yerleştirilen adaylardan bazılarının kayıt yaptırmaması nedeniyle kontenjan açığı oluşan Tablo-3'teki ön lisans programları ile Tablo-4'teki lisans programlarını, ilgili programın puan türünde programın en küçük puanına eşit veya daha büyük yerleştirme puanına sahip olan adaylar, merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan programları ise ilgili yerleştirme puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

Çamaşır suyu Hacı Ali Aydar'ın hayatını kararttı
Son dakika: Galatasaray Ocak ayında 4 isimle yollarını ayırıyor! Maaşında indirime gitmemişti, bileti kesildi…
Son dakika haberleri: Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Yeni model getiriyoruz
İŞKUR personel ve memur alımı listesi: 2021 İŞKUR en az 5 bin TL maaşla KPSS şartsız ilkokul mezunu personel alımı yapıyor
SON DAKİKA: Fatih Terim'in prensine Avrupa devinden teklif! Galatasaray'ın genç yıldızı Haaland'ın yanına...
Son dakika: Burak Yılmaz Şampiyonlar Ligi'nde yine tarihe geçti ama... Fransızlar o istatistiği eleştirdi!
Son dakika: Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay, hayatını kaybetti
SON DAKİKA | Bakan Fahrettin Koca'dan yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
Başkan Erdoğan Sivas’a telefondan seslendi: Önemli bir döneme giriyoruz
Mansur Yavaş’ın korumaları, kitre bebek vurgunuyla ilgili soru soran gazetecileri darbetti
ARKADAŞINA GÖNDER
YKS 2. ek tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2021 YKS 2. ek tercih yerleştirme sonuçları sorgulama linki!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA