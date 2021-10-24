Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi. ABD'de güçlü devam eden 3. çeyrek şirket finansallarıyla New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, gelecek haftanın gündeminde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi bulunuyor. FED faiz kararı için geri sayım sürerken konuyla ilgili olarak "FED Toplantısı ne zaman, ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte FED faiz kararı ile ilgili tüm detaylar...
FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Fed toplantısı 2-3 Kasım tarihleri aralığında yapılacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.
Fed'in bu yılın geri kalanındaki Kasım ayından sonraki son toplantısı ise Aralık ayında yapılacak. Ekim ayında ise bir toplantı olmayacak.
POWELL FAİZ KARARI AÇIKLAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?
2-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan toplantıda alınan kararlar, toplantının hemen ardından Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından duyurulacak.
SON FED TOPLANTISINDA NE KARAR VERİLDİ?
Son FED faiz toplantısı 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Ardından FED Başkanı Powell faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.