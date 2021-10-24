Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi. ABD'de güçlü devam eden 3. çeyrek şirket finansallarıyla New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, gelecek haftanın gündeminde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi bulunuyor. FED faiz kararı için geri sayım sürerken konuyla ilgili olarak "FED Toplantısı ne zaman, ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte FED faiz kararı ile ilgili tüm detaylar...