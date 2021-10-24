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Giriş Tarihi: 24.10.2021 10:00

FED Toplantısı ne zaman, ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? Küresel piyasalarda gözler FED faiz kararına çevrildi!

FED Toplantısı ne zaman, ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? Küresel piyasalarda gözler FED faiz kararına çevrildi!

Küresel piyasalara yön verecek olan FED faiz kararı için ABD Merkez Bankası toplantısı bekleniyor. Binlerce kişinin beklediği kararla ilgili olarak Ekim ayının sonuna gelinmesiyle beraber "FED Toplantısı ne zaman, ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak?" soruları gündeme taşındı. Politika faizinin yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutulduğu son toplantının tutanakları, yakında varlık alımlarının hızını azaltarak para politikasını normalleştirmeye başlayabileceğinin sinyalini vermişti. Peki, FED Toplantısı ne zaman yapılacak, tarih belli mi? İşte tüm detaylar...

Küresel piyasalarda gözler merkez bankalarına çevrildi. ABD'de güçlü devam eden 3. çeyrek şirket finansallarıyla New York borsasında alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, gelecek haftanın gündeminde büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi bulunuyor. FED faiz kararı için geri sayım sürerken konuyla ilgili olarak "FED Toplantısı ne zaman, ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak?" şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. İşte FED faiz kararı ile ilgili tüm detaylar...

FED toplantısı ne zaman, Ekim ayının kaçında? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Powell faiz açıklaması tarihi!

FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Fed toplantısı 2-3 Kasım tarihleri aralığında yapılacak. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.

Fed'in bu yılın geri kalanındaki Kasım ayından sonraki son toplantısı ise Aralık ayında yapılacak. Ekim ayında ise bir toplantı olmayacak.

POWELL FAİZ KARARI AÇIKLAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

2-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan toplantıda alınan kararlar, toplantının hemen ardından Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell tarafından duyurulacak.

SON FED TOPLANTISINDA NE KARAR VERİLDİ?

Son FED faiz toplantısı 21-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşti. Ardından FED Başkanı Powell faiz kararını açıkladı. ABD Merkez Bankası (FED), beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

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FED Toplantısı ne zaman, ABD Merkez Bankası faiz kararı ne zaman belli olacak? Küresel piyasalarda gözler FED faiz kararına çevrildi!
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