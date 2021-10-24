Giresun kaçtı Antep yakaladı

BU sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Gaziantep FK, sahasında karşılaştığı ligin alt sıralarından uzaklaşmaya çalışan rakibi Giresunspor'dan puanı uzatma anlarında kurtardı. Giresunspor, 78. dakikada Serginho ile öne geçti. Erol Bulut'un son 10 dakikasantrfora gönderdiği StevenCaulker'ın 90+3'te kafayla gönderdiğitop Giresunspor savunmasınıkarıştırırken, AlexisPerez'in kendi kalesine gönderdiğimeşin yuvarlak ağlarlabuluşunca kırmızı-siyahlılarberaberliği yakaladı. Bu sonucun ardından son 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Giresunspor puanını 9'a yükseltirken, son 4 maçında 3. kez puan kaybı yaşayan Gaziantep FK puanını 12 yaptı.