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Giriş Tarihi: 24.10.2021

Giresun kaçtı Antep yakaladı

Giresun kaçtı Antep yakaladı
BU sezon inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Gaziantep FK, sahasında karşılaştığı ligin alt sıralarından uzaklaşmaya çalışan rakibi Giresunspor'dan puanı uzatma anlarında kurtardı. Giresunspor, 78. dakikada Serginho ile öne geçti. Erol Bulut'un son 10 dakika santrfora gönderdiği Steven Caulker'ın 90+3'te kafayla gönderdiği top Giresunspor savunmasını karıştırırken, Alexis Perez'in kendi kalesine gönderdiği meşin yuvarlak ağlarla buluşunca kırmızı-siyahlılar beraberliği yakaladı. Bu sonucun ardından son 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik alan Giresunspor puanını 9'a yükseltirken, son 4 maçında 3. kez puan kaybı yaşayan Gaziantep FK puanını 12 yaptı.

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Giresun kaçtı Antep yakaladı
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