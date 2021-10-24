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Giriş Tarihi: 24.10.2021 16:10

Sivasspor'un rakibi Adana Demirspor!

Sivasspor’un rakibi Adana Demirspor!

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor ile Adana Demirspor karşı karşıya geliyor. Ligin geride kalan diliminde Adana Demirspor 12 puan toplarken, Sivasspor ise 10 puanda.  Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki zorlu mücadelede Bahattin Şimşek düdük çalıyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka saat 16.00'da başladı. Müsabakada deneyimli hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor.

Ligin geride kalan 9 haftalık diliminde ev sahini Sivasspor 10 puan toplarken, Adana Demirspor ise 12 puanda. Sivasspor-Adana Demirspor karşılaşmasını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER...

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Dimitrios, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Max Gradel, Kayode, Pedro, Yatabare.

Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Yunus, Balotelli.

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SİVASSPOR 1-0 ADANA DEMİRSPOR

7' Gradel

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Sivasspor'un rakibi Adana Demirspor!
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