Sivasspor’un rakibi Adana Demirspor!

Süper Lig'in 10. haftasında Sivasspor sahasında Adana Demirspor'u konuk ediyor.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka saat 16.00'da başladı. Müsabakada deneyimli hakem Bahattin Şimşek düdük çalıyor.
Ligin geride kalan 9 haftalık diliminde ev sahini Sivasspor 10 puan toplarken, Adana Demirspor ise 12 puanda. Sivasspor-Adana Demirspor karşılaşmasını Sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER...
Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Dimitrios, Caner, Uğur, Cofie, Hakan, Max Gradel, Kayode, Pedro, Yatabare.
Adana Demirspor: Ferhat, Rassoul, Simon Deli, Samet, Svensson, Stambouli, Sinan, Vargas, Bjarnason, Yunus, Balotelli.
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SİVASSPOR 1-0 ADANA DEMİRSPOR
7' Gradel