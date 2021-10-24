Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Alanyaspor yenilgisi Kadıköy'de ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe taraftarından yönetim ve futbolculara büyük tepki...
Giriş Tarihi: 24.10.2021 21:50 Son Güncelleme: 24.10.2021 21:51

Son dakika: Alanyaspor yenilgisi Kadıköy'de ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe taraftarından yönetim ve futbolculara büyük tepki...

Son dakika: Alanyaspor yenilgisi Kadıköy’de ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe taraftarından yönetim ve futbolculara büyük tepki...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, evinde ligde son haftaların formda takımı Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşmanın büyük bir bölümünde rakibine karşı üstün oynayan sarı-lacivertliler, mücadelenin son 15 dakikasında adeta yıkıldı. Emre Akbaba ve Efkan Bekiroğlu'nun golleriyle sahadan 2-1 ayrılan Fenerbahçe, zirve yarışında ağır yara aldı. Üst üste 2'inci kez mağlup olan sarı-lacivertlilerde taraftarın hem yönetime hem de takıma tepkisi büyük oldu.

Son dakika haberi... Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'u sahasında ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maça oldukça rotasyonlu ve sürpriz bir 11'le başlayan Vitor Pereira, maçın 75. dakikasına kadar oyunun hakimi olmayı başarmıştı.

Ancak bir türlü golü bulamayan Fenerbahçe, 75. dakikada sezon başında Galatasaray'dan Alanyaspor'a kiralanan Emre Akbaba'nın golüyle büyük bir şok yaşadı.

Alanyaspor'un ilk golüne hızlı bir reaksiyon veren Vitor Pereira ve öğrencileri, 80'de Serdar Dursun'un golüyle beraberliği yakaladı.

Beraberlik golünün ardından Alanyaspor kalesinde baskısını arttıran sarı-lacivertliler, üst üste birçok pozisyona girmesine rağmen öne geçecek golü bulmayı başaramadı.

Bu dakikalarda kontra atak kovalayan konuk ekip, 90+3'de hızlı gelişen atak sonucunda Efkan Bekiroğlu'nun golüyle karşılaşmada 2-1 öne geçti.

Alanyaspor'un 2'inci golünden sonra büyük bir yıkım yaşayan Kadıköy, yönetime ve takıma çok sert tepki gösterdi.

KADIKÖY'DE İSTİFA SESLERİ!

Maçın son saniyelerine girildiği anlarda Ülker Stadyumu'nda karşılaşmayı izleyen sarı-lacivertli taraftarlar, "Yönetim istifa" sesleriyle tepkisini gösterdi.

Öte yandan maçın son düdüğünün ardından taraftara giden takım oyuncuları da bu tepkiden nasibini aldı.

Tribünlerdeki Fenerbahçe taraftarı, futbolcular için "Formayı çıkarıp, buradan gidin" tezahüratlarıyla sert çıkıştı.

İşte Fenerbahçe taraftarının yönetimi istifaya çağırdığı o anlar...

Fenerbahçe taraftarından 'yönetim istifa' sesleri!

A Spor yorumcusu Ahmet Selim Kul, o anları böyle anlattı...

"Maç sonunda tüm takım tribünlere gitti ancak taraftarlardan yoğun tepki geldi. Taraftarlar, "Formayı çıkarıp, buradan gidin" şeklinde tezahüratlarda bulundu."

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Son dakika: Alanyaspor yenilgisi Kadıköy'de ortalığı karıştırdı! Fenerbahçe taraftarından yönetim ve futbolculara büyük tepki...
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