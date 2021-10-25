Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Fenerbahçe yenildi Kadıköy karıştı! Taraftar Ali Koç'u istifaya çağırdı
Giriş Tarihi: 25.10.2021 08:31 Son Güncelleme: 25.10.2021 08:59

Son dakika: Fenerbahçe yenildi Kadıköy karıştı! Taraftar Ali Koç'u istifaya çağırdı

Son dakika: Fenerbahçe yenildi Kadıköy karıştı! Taraftar Ali Koç’u istifaya çağırdı

Son dakika haberi... Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, evinde ligde son haftaların formda takımı Alanyaspor'u ağırladı. Karşılaşmanın büyük bir bölümünde rakibine karşı üstün oynayan sarı-lacivertliler, mücadelenin son 15 dakikasında adeta yıkıldı. Emre Akbaba ve Efkan Bekiroğlu'nun golleriyle sahadan 2-1 ayrılan Fenerbahçe, zirve yarışında ağır yara aldı. Üst üste 2'inci kez mağlup olan sarı-lacivertlilerde taraftarın hem yönetime hem de takıma tepkisi büyük oldu.

Son dakika haberi... Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'u sahasında ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Maça oldukça rotasyonlu ve sürpriz bir 11'le başlayan Vitor Pereira, maçın 75. dakikasına kadar oyunun hakimi olmayı başarmıştı.

Ancak bir türlü golü bulamayan Fenerbahçe, 75. dakikada sezon başında Galatasaray'dan Alanyaspor'a kiralanan Emre Akbaba'nın golüyle büyük bir şok yaşadı.

Alanyaspor'un ilk golüne hızlı bir reaksiyon veren Vitor Pereira ve öğrencileri, 80'de Serdar Dursun'un golüyle beraberliği yakaladı.

Beraberlik golünün ardından Alanyaspor kalesinde baskısını arttıran sarı-lacivertliler, üst üste birçok pozisyona girmesine rağmen öne geçecek golü bulmayı başaramadı.

Bu dakikalarda kontra atak kovalayan konuk ekip, 90+3'de hızlı gelişen atak sonucunda Efkan Bekiroğlu'nun golüyle karşılaşmada 2-1 öne geçti.

Alanyaspor'un 2'inci golünden sonra büyük bir yıkım yaşayan Kadıköy, yönetime ve takıma çok sert tepki gösterdi.

KADIKÖY'DE İSTİFA SESLERİ!

Maçın son saniyelerine girildiği anlarda Ülker Stadyumu'nda karşılaşmayı izleyen sarı-lacivertli taraftarlar, "Yönetim istifa" sesleriyle tepkisini gösterdi.

Öte yandan maçın son düdüğünün ardından taraftara giden takım oyuncuları da bu tepkiden nasibini aldı.

Tribünlerdeki Fenerbahçe taraftarı, futbolcular için "Formayı çıkarıp, buradan gidin" tezahüratlarıyla sert çıkıştı.

İşte Fenerbahçe taraftarının yönetimi istifaya çağırdığı o anlar...

Fenerbahçe taraftarından 'yönetim istifa' sesleri!

A Spor yorumcusu Ahmet Selim Kul, o anları böyle anlattı...

"Maç sonunda tüm takım tribünlere gitti ancak taraftarlardan yoğun tepki geldi. Taraftarlar, "Formayı çıkarıp, buradan gidin" şeklinde tezahüratlarda bulundu."

EN ÇOK OKUNANLAR

Dün gece MasterChef'te kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? TV8 24 Ekim 2021 MasterChef'te kim gitti? Kritik eleme gecesinde şok detay!
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo Liverpool maçında çığırından çıktı! Sinirlerine hakim olamadı, saha karıştı…
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözler! "Pazarda patates mi satıyorsun?"
İşte yakalanan MOSSAD casusları ve Türkiye'deki görevleri!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na İzmir'de tepki! "Bu söylenecek kelime mi?"
AK Parti anketinden çıkan çarpıcı sonuçlar
Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun başı üvey oğlu ile dertte!
Son dakika: Çılgın Marsilya taraftarı yine yaptı yapacağını! PSG’li Neymar’a polis koruması, Cengiz Ünder damga vurdu…
İşçi ve işverenler dikkat! Yargıtay'dan flaş asgari ücret kararı
ABD basını Başkan Erdoğan’ın Osman Kavala çıkışını manşete taşıdı
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Fenerbahçe yenildi Kadıköy karıştı! Taraftar Ali Koç'u istifaya çağırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA