Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Vitor Pereira taraftarın tepkisine yanıt verdi! "Onlar bu kulübün ruhu..."
Giriş Tarihi: 24.10.2021 21:53 Son Güncelleme: 24.10.2021 21:58

Son dakika: Vitor Pereira taraftarın tepkisine yanıt verdi! "Onlar bu kulübün ruhu..."

Son dakika: Vitor Pereira taraftarın tepkisine yanıt verdi! Onlar bu kulübün ruhu...

Son dakika haberi... Süper Lig'in 10. haftasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, ligde üst üste 2. mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertlilerde maç sonu düdüğünün ardından tribünler çok sert bir tepki verdi. "Yönetim istifa" seslerinin yükseldiği bir maç sonunun ardından teknik direktör Vitor Pereira, bu tepkileri yorumladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Vitor Pereira'nın açıklamaları şöyle...

Bizim için çok önemli bir maçtı. Her şeyimizi verdik, çok baskılı oynadık ve rakibimizi sahalarından çıkarmadık. Rakibimiz belki beraberliği, yarım puanı bile hak etmedi ama futbolun bazen adaleti olmayabiliyor. Savaşmaya devam edeceğiz.

Bugün hepimizin üzgün olduğu bir gün ama bir sonraki maçta bunu telafi edip elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.

Taraftarın tepkisi normal çünkü hayal kırıklığı yaşıyorlar. Bizim taraftar için çalışmamız gerekiyor çünkü onlar bu kulübün ruhu.

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Son dakika: Vitor Pereira taraftarın tepkisine yanıt verdi! "Onlar bu kulübün ruhu..."
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