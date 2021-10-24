Son dakika: Vitor Pereira taraftarın tepkisine yanıt verdi! "Onlar bu kulübün ruhu..."

Vitor Pereira'nın açıklamaları şöyle...

Bizim için çok önemli bir maçtı. Her şeyimizi verdik, çok baskılı oynadık ve rakibimizi sahalarından çıkarmadık. Rakibimiz belki beraberliği, yarım puanı bile hak etmedi ama futbolun bazen adaleti olmayabiliyor. Savaşmaya devam edeceğiz.

Bugün hepimizin üzgün olduğu bir gün ama bir sonraki maçta bunu telafi edip elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.

Taraftarın tepkisi normal çünkü hayal kırıklığı yaşıyorlar. Bizim taraftar için çalışmamız gerekiyor çünkü onlar bu kulübün ruhu.