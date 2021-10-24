Söz! kendimi göstereceğim

Zorlu derbide ilk 11’de görev yapmak adına hocasına garanti veren Brezilyalı yıldız, “Takımıma galibiyet kazandırmak için motiveyim. Kendimi bu karşılaşmada ispat etmek istiyorum” dedi
Galatasaray derbisinde 3 puanı alarak hem moral bulmak hem de zirve yarışındaki iddiasını göstermek isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, sahaya süreceği 11'i kafasında belirledi. Sporting maçındaki 4-1'lik yenilgiye rağmenorta saha oyuncularının performansındanmemnun kalan48 yaşındaki çalıştırıcı, sadeceAlex Teixeira konusundakararsızlık yaşıyordu. Ancak Brezilyalı oyuncunun verdiği teminat Yalçın'ı rahatlattı. Hocasıyla görüşerek derbide mutlaka sahada olmak istediğini söyleyen yıldız oyuncunun, "Galatasaray maçında görevalmak istiyorum. Her zamankinden çokdaha iyi bir şekilde kendimi göstereceğim.Takımıma galibiyet kazandırmakiçin motiveyim, kendimi ispat etmekistiyorum" dediği ifade edildi.
YERLİDE ÇÖZÜM NECİP UYSAL
Sergen Yalçın, Alex'in sahada yer alması için çözümü de Necip Uysal ile buldu. Kaleci Ersin Destanoğluile sol bek Umut Meraş dışında derbiye çıkacaküçüncü yerlinin kim olacağı soru işaretiydi ancakbu belirsizlik de ortadan kalkmış durumda.48 yaşındaki hoca, 3. Türk olarak sahaya Necip'isürecek. Tecrübeli futbolcu yarın Vida'nın partneri olarak stoper bölgesinde görev alacak. Başarılı teknik adam, böylece orta sahadaki Josef, Pjanic ve Alex üçlüsünü değiştirmemiş olacak.