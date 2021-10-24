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Giriş Tarihi: 24.10.2021 14:53

Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Teşkilat’ın Mete Başkan’ı Mesut Akusta geri dönüyor!

Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Teşkilat’ın Mete Başkan’ı Mesut Akusta geri dönüyor!

TRT1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat yeni bölüm merakla bekleniyor. Deniz Baysal Yurtçu, Çağlar Ertuğrul gibi isimlerin başrolü paylaştığı dizide bu hafta Zehra, Mete Başkan sayesinde kurtulur. Serdar’ın kayıp 1.5 ayında yaşananların gizemini çözmek isteyen Zehra bu işin peşini bırakmamaya kararlıdır. Öte yandan dizinin en önemli karakterlerinden Mete Başkan’ın geri dönüşü dikkat çekiyor. Peki Teşkilat yeni bölümde neler olacak? İşte detaylar…

Teşkilat yeni bölüm izleyiciyle TRT1 ekranlarında buluşacak. Pazar akşamları ekrana gelen dizide bu hafta Mete Başkan'ın dönüşüyle büyük bir sevinç yaşayan ekibi önemli ve zorlu bir görev beklemektedir. Gemi saldırısından sorumlu olan Ariel'in peşine düşen ekip, Suriye'de büyük bir sürprizle karşılaşır. Peki Teşkilat yeni bölümde neler olacak?

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zehra, Mete Başkan sayesinde kurtulur. Serdar'ın kayıp 1.5 ayında yaşananların gizemini çözmek isteyen Zehra bu işin peşini bırakmamaya kararlıdır. Ceren ve Yıldırım'ın buluşması Serdar'ı başka bir yola sürüklerken parçalar yavaş yavaş yerine oturmaya başlar.

Mete Başkan'ın dönüşüyle büyük bir sevinç yaşayan ekibi önemli ve zorlu bir görev beklemektedir. Gemi saldırısından sorumlu olan Ariel'in peşine düşen ekip, Suriye'de büyük bir sürprizle karşılaşır.

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Teşkilat yeni bölümde neler olacak? Teşkilat’ın Mete Başkan’ı Mesut Akusta geri dönüyor!
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