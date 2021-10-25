Abdullah Avcı’dan Marek Hamsik’e: Seninle çalıştığım için çok şanslıyım

Göztepe'yi deplasmanda 1-0 mağlup ederek zirvede yerini koruyan Trabzonspor'da oyuncuların yaptıkları fedakârlıklar ön plana çıktı. Sakatlığını yeni atlatıp takımla taktik idman yapmadan oynayan Marek Hamsik, 4.5 saatlik uçak yolculuğunun ardından 3 saat sonra sahaya çıkan Cornelius, kas ağrılarına rağmen oynayan Dorukhan ile Abdülkadir Ömür ve kafasına üç dikiş atılan Hugo'nun maçı tamamlaması ne kadar istekli olduklarını gösterdi.

SABAH Spor da karşılaşma öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın Hamsik ve Cornelius ile yaptığı görüşmenin detaylarına ulaştı. Tecrübeli hocanın iki oyuncuya da durumunu sorduğu ve oynamak istedikleri yanıtını aldığı öğrenildi.