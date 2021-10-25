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Giriş Tarihi: 25.10.2021 14:07

Altay'da son kurban Naderi

DHA
Altay’da son kurban Naderi

Süper Lig'de üst üste 3 mağlubiyet alarak düşüşe geçen Altay'da cumartesi günü iç sahada oynanacak Demir Grup Sivasspor maçı öncesi sol bek Mohammad Naderi'den kötü haber geldi.

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor deplasmanında sakatlanarak 20'nci dakikada oyundan alınan İranlı savunmacının Sivasspor ve Fraport Tav Antalyaspor (D) müsabakalarında görev alamayacağı öğrenildi. Naderi'nin milli maç arasında antrenmanlara başlaması bekleniyor.

İlk MR sonucu yoğun kanama nedeniyle netlik kazanmayan Naderi'nin ikinci kez MR'a gireceği öğrenildi. İranlı 25 yaşındaki defans oyuncusu, ilk 10 haftada Björkander, Rayan, Pinares, Poko, Rodriguez, Murat, Aka, Eren ve Cem'den sonra sakatlık yaşayan 10'uncu isim oldu. Naderi, Murat ve Rodriguez'in tedavilerinin İstanbul'da özel bir sağlık merkezinde devam edeceği bildirildi. Üç futbolcuyla birlikte Eren'in de kasım ayının ortasında çalışmalara başlayabileceği kaydedildi.

KUPADA RAKİP BELEDİYE DERİNCESPOR

Altay, Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Tur maçında yarın evinde TFF 3'üncü Lig ekibi Belediye Derincespor'la karşılaşacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakada Kadir Sağlam düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda ligde fazla forma şansı bulamayan oyuncuların ilk 11'de görev alması bekleniyor.

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Altay'da son kurban Naderi
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