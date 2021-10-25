Günlük korona tablosu vaka sayısı verileri (25 Ekim 2021): Türkiye'de bugün vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu, son durum ne?

Gözler Türkiye corona virüs vaka sayısına çevrildi. Geçtiğimiz günün verilerine bakıldığında son 24 saat içerisinde 24 bin 792 kişide koronavirüs tespit edildiği ifade edilmiş ve 195 vatandaşımızın da salgın kaynaklı vefat ettiği duyurulmuştu. Son dönemde yeniden yükselişe geçen günlük korona tablosu bugün ise "25 Ekim 2021 Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?" sorularıyla akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. İşte Türkiye corona virüs vaka sayısı ve tüm detaylar…
VAKA SAYISI: 24 bin 792
VEFAT SAYISI: 195
İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 403
VAKA SAYISI: 26 bin 217
VEFAT SAYISI: 217
İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 663
VAKA SAYISI: 28 bin 192
VEFAT SAYISI: 228
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 302
VAKA SAYISI: 28 bin 465
VEFAT SAYISI: 198
İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 160
VAKA SAYISI: 29 bin 760
VEFAT SAYISI: 214
İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 803