SON DAKİKA: Türkiye'de bugün vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Günlük korona tablosu vaka sayısı verileri açıklandı (25 Ekim 2021)

Gözler Türkiye corona virüs vaka sayısına çevrildi. Geçtiğimiz günün verilerine bakıldığında son 24 saat içerisinde 24 bin 792 kişide koronavirüs tespit edildiği ifade edilmiş ve 195 vatandaşımızın da salgın kaynaklı vefat ettiği duyurulmuştu. Son dönemde yeniden yükselişe geçen günlük korona tablosu bugün ise "25 Ekim 2021 Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?" sorularıyla akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. İşte Türkiye corona virüs vaka sayısı ve tüm detaylar…