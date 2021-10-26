Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: Türkiye'de bugün vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Günlük korona tablosu vaka sayısı verileri açıklandı (25 Ekim 2021)
Giriş Tarihi: 26.10.2021 07:34 Son Güncelleme: 26.10.2021 07:34

SON DAKİKA: Türkiye'de bugün vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Günlük korona tablosu vaka sayısı verileri açıklandı (25 Ekim 2021)

SON DAKİKA: Türkiye’de bugün vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Günlük korona tablosu vaka sayısı verileri açıklandı 25 Ekim 2021

Salgında son duruma ilişkin detayların duyurulduğu günlük korona tablosu bugün de akşam saatleriyle gündemdeki yerini aldı. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan tabloyla beraber Türkiye corona virüs vaka sayısı da belli oluyor. Son dönemde vakalardaki artış hali vatandaşlarda tedirginliğe neden oluyor. Öte yandan "25 Ekim 2021 Günlük korona tablosu ile bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan günlük korona tablosu ve vaka sayısına ilişkin son durum…

Gözler Türkiye corona virüs vaka sayısına çevrildi. Geçtiğimiz günün verilerine bakıldığında son 24 saat içerisinde 24 bin 792 kişide koronavirüs tespit edildiği ifade edilmiş ve 195 vatandaşımızın da salgın kaynaklı vefat ettiği duyurulmuştu. Son dönemde yeniden yükselişe geçen günlük korona tablosu bugün ise "25 Ekim 2021 Bugün Türkiye corona virüs vaka sayısı kaç oldu?" sorularıyla akşam saatleriyle beraber gündemdeki yerini aldı. İşte Türkiye corona virüs vaka sayısı ve tüm detaylar…

"GURUR DUYULACAK BİR TOPLUMSAL BAŞARIDIR"

Bakan Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; İkinci doz aşı oranının Türkiye genelinde %77,5'i geçmesi gurur duyulacak bir toplumsal başarıdır. Halen 56 ilimiz ülke ortalamasının altında, bazı illerde fark büyük. Aşıyla birlikte tedbirlerin de önemli olduğunu unutmamalıyız.

24 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 792

VEFAT SAYISI: 195

İYİLEŞEN SAYISI: 24 bin 403

23 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 26 bin 217

VEFAT SAYISI: 217

İYİLEŞEN SAYISI: 27 bin 663



22 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 192

VEFAT SAYISI: 228

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 302

21 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 28 bin 465

VEFAT SAYISI: 198

İYİLEŞEN SAYISI: 29 bin 160

20 EKİM TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 29 bin 760

VEFAT SAYISI: 214

İYİLEŞEN SAYISI: 28 bin 803

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SON DAKİKA: Türkiye'de bugün vaka, ölü ve iyileşen sayısı kaç oldu? Günlük korona tablosu vaka sayısı verileri açıklandı (25 Ekim 2021)
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