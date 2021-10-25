Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Hatayspor kaçtı gümrük sobeledi
Giriş Tarihi: 25.10.2021

Hatayspor kaçtı gümrük sobeledi

Hatayspor kaçtı gümrük sobeledi

Karagümrük sahasında geriye düştüğü maçta Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte Hedenstad 89’da ikinci sarıdan atıldı

Spor Toto Süper Lig'de son haftaların iki formda ekibinin mücadelesinde karşılıklı birer golle puanlar paylaşıldı. Ev sahibi Karagümrük karşısında Hatayspor 30. dakikada El Kaabi'nin vuruşuyla öne geçti. 38. dakikada Pesic'in vuruşuyla Karagümrük skoru eşitledi. İkinci yarıda konuk ekibin 49 ve 65'te yakaladığı gollük pozisyonlarda kaleci Viviano gole izin vermezken, Hedenstad'ın 89'da ikinci sarı kartını görmesiyle Karagümrük maçı 10 kişi tamamladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika MasterChef kim elendi? TV8 ile 24 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde şok eleme...
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo Liverpool maçında çığırından çıktı! Sinirlerine hakim olamadı, saha karıştı…
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözler! "Pazarda patates mi satıyorsun?"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na İzmir'de tepki! "Bu söylenecek kelime mi?"
Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun başı üvey oğlu ile dertte!
Son dakika: Çılgın Marsilya taraftarı yine yaptı yapacağını! PSG’li Neymar’a polis koruması, Cengiz Ünder damga vurdu…
AK Parti anketinden çıkan çarpıcı sonuçlar
İşçi ve işverenler dikkat! Yargıtay'dan flaş asgari ücret kararı
ABD basını Başkan Erdoğan’ın Osman Kavala çıkışını manşete taşıdı
Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Hatayspor kaçtı gümrük sobeledi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA