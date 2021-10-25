Hatayspor kaçtı gümrük sobeledi

Karagümrük sahasında geriye düştüğü maçta Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekipte Hedenstad 89’da ikinci sarıdan atıldı
Spor Toto Süper Lig'de son haftaların iki formda ekibinin mücadelesinde karşılıklı birer golle puanlar paylaşıldı. Ev sahibi Karagümrük karşısında Hatayspor 30. dakikada El Kaabi'nin vuruşuyla öne geçti. 38. dakikada Pesic'invuruşuyla Karagümrük skoru eşitledi. İkinci yarıda konuk ekibin 49 ve 65'te yakaladığı gollük pozisyonlarda kaleci Viviano gole izin vermezken, Hedenstad'ın 89'da ikinci sarı kartını görmesiyle Karagümrük maçı 10 kişi tamamladı.