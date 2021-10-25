Kanarya yokuş aşağı!

Akdeniz temsilcisine ilk yarıda nefes aldırmayan sarı-lacivertliler, ilk şutunu 75’te Emre ile çeken rakibinden golü yedi. Serdar skoru eşitlese de uzatmada Efkan son darbeyi indirdi
Sosa, Meyer, Mert, Mesut, Berisha, Valencia, İrfan... Şu isimleri arka arkaya okuduğunuzda ilk olarak aklınıza F.Bahçe'nin 11'i gelir... Ancak dünakşam bu isimlerin hepsi 71. dakikayakadar yedek kulübesinde oturdu!Fenerbahçe, 70 dakika boyunca bırakın pozisyonu Alanyaspor'a şut imkânı dahi vermedi. Ancak yedek kulübesibu halde olunca doğal olarak sarılacivertlilerde fazla sayıda pozisyonüretemedi.Alanya ilk fırsatı gole çevirmeyi başarınca Valencia-Sosa hamlesine rağmen kısa süreli bir kriz dönemi yaşandı. Fenerbahçe'yi krizden Serdar Dursun'un kafagolü çıkardı. Ancak son 10 dakika Fenerbahçe yerine Alanyaspor baskı kurdu! Uzatmada bir duran topla Alanyaspor 3 puanı aldı ve gitti. Fenerbahçe ligde 2 maç üst üste yenildi. Pereira'nın artık takımı hücumyönünde geliştirmesi şart!
EMRE, EFECAN'A HEDİYE ALACAK!
Bu sezon ilk kez fileleri havalandıran Emre Akbaba'nın golünde kaptan Efecan'ın büyük payı vardı. Efecan, maçtan önce Emre Akbaba'ya boş kaleye gol attıracağını söylediğini dile getirip, "Emre de 'Attır,sana hediye alacağım'dedi.Şimdi onu bekliyorum.BülentKorkmaz'ın takımınbaşına gelmesiyleçok iyi birtakım olduk. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum" diye konuştu.
ÜST ÜSTE 2. HÜSRAN
F.BAHÇE, Pereira yönetiminde ilk kez üst üsteiki Süper Lig maçı kaybetti(Trabzon-Alanya) ve ilk iç saha mağlubiyetini aldı. Sarı-lacivertliler Kadıköy'de Antalya, Giresun veKasımpaşa'yı mağlup etmiş,Sivas'la berabere kalmıştı. Kanarya'dan evinde ilk galibiyeti Alanyaspor almış oldu.
'SAVAŞTIK AMA ŞANSSIZDIK'
MAÇA 11 başlayıp 81'de yerini Mesut'a bırakan Pelkas, 2 şut pası, 3 şutta 0 isabet, 10 kez topla buluşma, 15 isabetli pas ve yüzde 71 pas isabeti ile oynadı. Karşılaşma sonrası şunları söyledi: "Hepimiz yüzde 100'ümüzü ortaya koyduk. Ancak çok fazla fırsat kaçırdık. Taraftarlarımızdan özür dileriz. Sonuna kadar savaştık ama şanssızdık. Daha iyi olabilirdim."
ALANYA KORKMAZ!
ALANYASPOR Teknik Direktörü Bülent Korkmaz göreve geldikten sonra çıktığı 7 maçı da kaybetmedi. G.Saray'ı ve F.Bahçe'yi yendi, Trabzon'la berabere kaldı. Korkmaz lig kariyerinde F.Bahçe'yi 5. kez mağlup ederken hiçbir rakibe bu kadar üstün gelmedi
Alanya-Giresun: 1-0
G.Saray-Alanya: 0-1
Alanya-Kasımpaşa: 2-0
Trabzon-Alanya: 1-1
Konya-Alanya: 1-1
Alanya-Kayseri: 6-3
F.Bahçe-Alanya: 1-2
'ÇOK ÇALIŞIYORUZ'
Bülent Korkmaz "Sizinle takıma sihirli değnek mi değdi" sorusuna "Böyleşeylere inanmıyorum" deyip ekledi: "Biz çok çalışıyoruz. Mütevazı bir takımız. Antrenmanı iyi yapıyorsanız bu sahaya yansır."