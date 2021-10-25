Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri KYK burs başvurusu ne zaman, ayın kaçında başlayacak? 2021- 2022 GSB KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 25.10.2021 07:30 Son Güncelleme: 25.10.2021 07:31

KYK burs başvurusu ne zaman, ayın kaçında başlayacak? 2021- 2022 GSB KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK burs başvurusu ne zaman, ayın kaçında başlayacak? 2021- 2022 GSB KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı?

Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğinde KYK burs başvuru tarihleri duyurulacak. YKS ek tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından KYK başvuruları için beklenti bir hayli arttı. Geçen sene 28 Ekim- 3 Kasım tarihleri arasında alınan KYK burs başvurusu e devlet ekranı üzerinden yapılmıştı. Tarih aralığı yaklaşırken gözler ilgili kurumlardan gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Peki KYK burs başvurusu ne zaman? GSB 2021- 2022 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı? İşte son detaylar…

Lisans ve önlisans öğrencilerinin gündeminde KYK burs ve kredi başvurusu ile ilgili son gelişmeler bulunuyor. Özellikle şehir dışında okuyan öğrenciler için karşılıksız geri ödemesiz (burs) ve karşılıklı geri ödemeli (kredi) ödenekleri iyi bir maddi imkan kaynağı olarak görülüyor. Geçen sene bu aylarda başlayan KYK burs başvuruları için gözler GSB'den gelecek son dakika duyurusuna çevrildi. Peki KYK burs başvurusu ne zaman? GSB 2021- 2022 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri açıklandı mı?

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

KYK burs başvuru tarihleri merakla bekleniyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı'na girerek ilk defa bir yükseköğretim programına girmeye hak kazanan öğrenciler ile hâlen bir yükseköğretim programına devam eden ara sınıf öğrencileri ve yurt dışında öğrenim gören Türk vatandaşlarının KYK burs/kredi başvuruları henüz başlamadı. KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından açıklanacak.

2021-2022 KYK burs başvurularının üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ekim ayında yapılması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İlgili işlemler e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Öğrencilerin KYK ve burs başvuru tarihi sorularına yanıt veren KYK Destek hesabı, şu ifadelere yer veriyor;

"Gelişme ve duyurulardan haberdar olmak için https://gsb.gov.tr internet sitemizi ve resmi sosyal medya hesaplarımızı takip etmeye devam ediniz. İyi günler dileriz."

KYK BURS BAŞVURUSU NEREDEN YAPILACAK?

KYK burs başvuru ekranı açıldığı zaman e-Devlet üzerinden başvuru yapılacak.

BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER,

Ön lisans öğrencileri,

Lisans öğrencileri,

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez),

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında belirlenen puan türünde ilk 100'e giren öğrenciler,

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler, burstan yararlanabilmektedir,

Not: Bir öğrenci aynı anda, hem burs hem de öğrenim kredisi alamaz.

BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER,

Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

Yabancı uyruklu öğrenciler,

Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.

EN ÇOK OKUNANLAR

Dün gece MasterChef'te kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? TV8 24 Ekim 2021 MasterChef'te kim gitti? Kritik eleme gecesinde şok detay!
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo Liverpool maçında çığırından çıktı! Sinirlerine hakim olamadı, saha karıştı…
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözler! "Pazarda patates mi satıyorsun?"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na İzmir'de tepki! "Bu söylenecek kelime mi?"
Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun başı üvey oğlu ile dertte!
Son dakika: Çılgın Marsilya taraftarı yine yaptı yapacağını! PSG’li Neymar’a polis koruması, Cengiz Ünder damga vurdu…
AK Parti anketinden çıkan çarpıcı sonuçlar
İşçi ve işverenler dikkat! Yargıtay'dan flaş asgari ücret kararı
ABD basını Başkan Erdoğan’ın Osman Kavala çıkışını manşete taşıdı
Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
ARKADAŞINA GÖNDER
KYK burs başvurusu ne zaman, ayın kaçında başlayacak? 2021- 2022 GSB KYK burs başvuru tarihleri açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA