Marius Sumudica’ya sevgi seli

Sezon başında altığı üst üste 5 mağlubiyet ile ligin dibine demir atan Yeni Malatyaaspor'da Teknik Direktör İrfan Buz ile yollar ayrılmış ve Rumen Teknik Adam Marius Sumudica göreve getirilmişti. Sumudica ile Süper Lig'de çıktığı 2 maçı da kazanan sarı-siyahlılar kötü gidişata dur diyerek alınan 6 puanla moral buldu.

Sumudica ile önce deplasmanda Adana Demirspor'u 2-0 mağlup eden kaplanlar, daha sonra ise sahasında oynadığı Altay maçından da 2-1 galip gelerek ligde 12 puanla 13'üncü sıraya yerleşti.

Takımda teknik adam değişikliği ile birlikte alınan 2 galibiyet sonrası taraftarlar Sumudica'ya sevgi seli gösteriyor. Son olarak Altay maçı galibiyeti sonrası taraftarlar Rumen teknik adamı tribüne çağırarak adeta bağrına bastı.

Her açıklamasında taraftarların desteğine ihtiyaç duyduklarını söyleyen Sumudica'ya sosyal medyadan da birçok taraftar destek mesajları paylaşıyor.

Öte yandan Altay galibiyeti sonrası 2 günlük iznin ardından Yeni Malatyasporlu futbolcular, deplasmanda oynayacakları Kasımpaşa maçının hazırlıklarına bugün başladı. Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde başlayan antrenmanda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.