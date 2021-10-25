Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2021 ÖGG 94. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı!
Giriş Tarihi: 25.10.2021 07:10 Son Güncelleme: 25.10.2021 07:11

ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2021 ÖGG 94. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı!

ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2021 ÖGG 94. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı!

Özel Güvenlik Görevlisi sınavına giren adaylar ÖGG sınav sonuçları sorgulaması yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Özel Güvenlik 94. Temel Eğitim ve 70. Yenileme Sınavı soruları ve cevapları yayınlanınca gözler ÖGG sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtına çevrildi. 17 Ekim’de sona eren sınav sonuçlarının yakın tarihte duyurulması öngörülüyor. EGM tarafından ÖGG sınav sonuçları son dakika haberi olarak duyurulacak. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG 94. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı? İşte konuya dair bilgiler…

ÖGG sınav sonuçları son günlerde binlerce kişi tarafından gündeme geliyor. 17 Ekim'de Özel Güvenlik sınavı tamamlanırken 94. Temel Eğitim ve 70. Yenileme Sınavı soruları cevapları da duyurulmuştu. Şimdi ise gözler Emniyet Genel Müdürlüğü'nün son dakika açıklamasına çevrildi. Peki ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? EGM ÖGG 94. Özel Güvenlik sınav sonuçları açıklandı mı?

ÖGG SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖGG sonuçları 5 Kasım 2021 tarihinde paylaşılacak. Adaylar, online sistem üzerinden ÖGG sonucunu sorgulayıp aldıklarını puanı öğrenebilecek.

ÖGG SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavının sonuçları Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet adresinden açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren sorgulamak için T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodunun sisteme girilmesi gerekiyor.

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ÖGG sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? 2021 ÖGG 94. Özel Güvenlik sınav sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı!
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