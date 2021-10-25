Samuel Eto’o derbiyi değerlendirdi! Favorisi Beşiktaş...

Dün, Bomontiada Babylon'da gerçekleştirilen etkinlik, futbolun önemli figürlerinden ve bir dönem Türkiye'de forma giymiş Samuel Eto'o ve Guti Hernandez'in katılımıyla gerçekleşti. Guti Hernandez ve Samuel Eto'o, El Clasico'nun yeni marka kimliği ve elçileri olarak Türkiye'ye geldi. Futbol ailesini bir araya getiren ve büyük heyecan yaratan etkinlik, La Liga'nın merakla beklenen rekabetini dün futbolseverlerle buluşturdu. Medya buluşması ile başlayan etkinliğin ardından İspanyol derbisi dev ekranda izlendi. Ardından da davetlilere El Clasico partisi düzenlendi.