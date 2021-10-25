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Giriş Tarihi: 25.10.2021 15:35 Son Güncelleme: 25.10.2021 15:39

Samuel Eto'o derbiyi değerlendirdi! Favorisi Beşiktaş...

ÇAĞDAŞ HALICI
Samuel Eto’o derbiyi değerlendirdi! Favorisi Beşiktaş...

Dünya futbolunun önemli derbilerinden El Clasico heyecanı İstanbul’da gerçekleştirilen etkinlikle futbol severlerle buluştu.

Dün, Bomontiada Babylon'da gerçekleştirilen etkinlik, futbolun önemli figürlerinden ve bir dönem Türkiye'de forma giymiş Samuel Eto'o ve Guti Hernandez'in katılımıyla gerçekleşti. Guti Hernandez ve Samuel Eto'o, El Clasico'nun yeni marka kimliği ve elçileri olarak Türkiye'ye geldi. Futbol ailesini bir araya getiren ve büyük heyecan yaratan etkinlik, La Liga'nın merakla beklenen rekabetini dün futbolseverlerle buluşturdu. Medya buluşması ile başlayan etkinliğin ardından İspanyol derbisi dev ekranda izlendi. Ardından da davetlilere El Clasico partisi düzenlendi.

Beşiktaş- Galatasaray derbiden önce basın mensuplarının sorularını yanıtlayan dünyaca ünlü futbolculardan Eto'o "Beşiktaş'ın kazanmasını arzularım. Beşiktaş'ın iyi bir kadrosu var. Oyun olarak da zaten güçlü. Aynı zamanda ev sahibi avantajını kullanacaktır." derken "Galatasaray'ın da çok iyi bir antrenörü var. Onlara da bol şans diliyorum" dedi..

Eto'o ayrıca "Burak Yılmaz Fransa'da harika işler çıkartıyor. Takip ediyorum. Şu anki takımında çok iyi bir performans sergiliyor. diyerek sözlerini tamamladı. Samuel Eto'o ve Guti Hernandez, daha sonra sporseverlerle birlikte Barcelona- Real Madrid karşılaşmasını izlediler.

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Samuel Eto'o derbiyi değerlendirdi! Favorisi Beşiktaş...
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