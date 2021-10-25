'DELİ İBO' SAĞINI ÇALIŞTIRDI | 8 ARALIK 2002 | GALATASARAY 0 - 1 BEŞİKTAŞ



Beşiktaş, bir önceki sezon Fenerbahçe'nin kendi evinde en çok maç kazanma rekorunu kırmasını engellemişti. Bu derbi öncesinde de Galatasaray, eğer kazansaydı evinde maç kazanma sayısında Boca Juniors'tan devralacaktı. Bir sezon önce aynı rekora çok yaklaşan Fenerbahçe'nin hevesini kursağında bırakan Siyah-Beyazlılar bu kez de Galatasaray'ı devirdi. Rekorun, tabiri yerindeyse sahada sadece yürümek için kullandığı sağ ayağıyla sol çaprazdan gelip gol atan İbrahim Üzülmez tarafından engellenmesi ise çok şaşırtıcı bir durum olmuştu.