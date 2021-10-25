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Giriş Tarihi: 25.10.2021 08:31 Son Güncelleme: 25.10.2021 08:33

Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a eleştiri! 'Elinde megafon pazarda patates mi satıyorsun?'

Son dakika: Erman Toroğlu’ndan Ali Koç’a eleştiri! ’Elinde megafon pazarda patates mi satıyorsun?’

Son dakika haberi... Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'a 90+3'te yediği golle 2-1 mağlup oldu ve zirve yarışında yara aldı. Maçın bitimiyle birlikte Sarı-lacivertli taraftarlar, 'Yönetim istifa' tezahüratları yaptı. A Spor yorumcusu ve SABAH yazarı Erman Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in 10. haftasında geçen hafta derbide Trabzonspor'a yenilen Fenerbahçe, sahasında Alanyaspor'a 2-1 mağlup oldu ve zirve yarışında yara aldı. A Spor yorumcusu ve SABAH yazarı Erman Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe - Alanyaspor maçının bitimiyle birlikte Sarı-lacivertli taraftarlar, Yönetim istifa' tezahüratları yaptı.

A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında konuşan Erman Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Erman Toroğlu'nun açıklamaları şöyle;

"Megafonu eline alacaksın, milleti sokağa çağıracaksın Fenerbahçe Başkanı. Al millet sokakta, ne yapacaksın şimdi Ali Koç?

Hakemleri hedef gösterdin millete, al işte hakem, al işte netice. Fenerbahçe başkanı da ve teknik direktörü de bitmiş.

Fenerbahçe teknik direktörüyle futbolcular arasında hiçbir bağ yok. Futbolcular ayrı bir alemde, Fenerbahçe Teknik Direktörü ayrı bir alemde.

Hakem hakem dedin, ne yaptı bugün hakem. Hakemlik bir şey olmadı. Başka yerleri hedef gösterme kendine bak.

Beşiktaş başkanı ve Galatasaray başkanı piyasada yok, hiç çıkmıyorlar. Ali Koç her gün piyasada elinde megafonla bağırıyor.

Pazarda patates mi satıyorsun, soğan mı satıyorsun? Fenerbahçe başkanının bir asaleti olur, bir duruşu olur.

Bu Ali Koç olur, Aziz başkan olur. Fenerbahçe başkanının elinde megafon olmaz. Pazarda mal mı satıyorsun?"

Alanyaspor yenilgisi sonrası Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a sert tepki!

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Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Ali Koç'a eleştiri! 'Elinde megafon pazarda patates mi satıyorsun?'
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