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Giriş Tarihi: 25.10.2021 19:35 Son Güncelleme: 25.10.2021 19:35

Son dakika: Eski Galatasaraylı Bruma'dan transfer itirafı! Beşiktaş için flaş sözler: "Sporting maçı daha farklı..."

Son dakika: Eski Galatasaraylı Bruma’dan transfer itirafı! Beşiktaş için flaş sözler: Sporting maçı daha farklı...

Son dakika haberi... Galatasaray'ın 2013 yılında 13 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek Portekiz ekibi Sporting'den kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Bruma, sarı-kırmızılılara bonservis bedeli kazandırarak ayrılmıştı. Galatasaray'da forma giydiği dönemde taraftarın sevgilisi haline gelen Portekizli futbolcu, ülkesinin basınına yaptığı açıklamalarda transfer itirafında bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

Galatasaray'ın 2013 yılında yüksek bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Bruma, sarı-kırmızılılarda geçirdiği yıllarda etkileyici performanslar göstermişti. Sarı-kırmızılıların 2017 yazında RB Leipzig'e 15 milyon avro bonservis bedeliyle gönderdiği Bruma, bu sezon PSV'de kiralık olarak forma giyiyor.

27 yaşına basan Bruma, Portekiz basınına dikkat çeken açıklamalar yaptı. Deneyimli oyuncu, yaz transfer sezonunda aldığı bir tekliften bahsederek, Beşiktaş ve Sporting maçını değerlendirdi.

Hollanda ekibi PSV Eindhoven'da kiralık olarak forma giyen Bruma, bu sezon amaçlarının Şampiyonlar Ligi'ne gitmek olduğunu ancak UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiklerini söyledi. Öte yandan Bruma, Avrupa Ligi'nde gidebilecekleri yere kadar gitmek istediklerini belirtti.

İşte Bruma'nın açıklamaları...

Galatasaray'dan sonra Real Sociedad ve Leipzig gibi takımlarda oynadım. Bu takımlarda forma giydikten sonra artık daha komple bir oyuncu olduğumu düşünüyorum. Daha olgunum, daha gelişmii ve güçlenmiş bir oyuncuyum.

"BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF ALDIM"

Yaz transfer sezonunda Beşiktaş'tan bir teklif aldım. Bunun yanında başka teklifler de vardı. Ancak kulüpler arasında anlaşma sağlanamadı. Ben şu an PSV'ye odaklanmış durumdayım.

Sporting ve Beşiktaş arasındaki Şampiyonlar Ligi maçını izledim. Sporting iyi bir iş çıkardı. Daha farklı kazanma ihtimalleri de vardı. İyi bir takım ve iyi hocaları var. Umarım böyle devam ederler, onları izlemeyi seviyorum.

Sporting, yetiştiğim kulüp. Belki gelecekte yeniden oraya dönebilirim. Bu sezon gol atmak, asistler yapmak ve takımın kazanmasına yardım etmek istiyorum. Şampiyon olmak ilk hedefim. Sonra Portekiz Milli Takımı'na dönmeyi diliyorum.

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Son dakika: Eski Galatasaraylı Bruma'dan transfer itirafı! Beşiktaş için flaş sözler: "Sporting maçı daha farklı..."
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