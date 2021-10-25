Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dünkü Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango İdaresi ile 24 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 25.10.2021 07:05 Son Güncelleme: 25.10.2021 07:06

Dünkü Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango İdaresi ile 24 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

Dünkü Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango İdaresi ile 24 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları” her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri MP TV canlı yayınında şanslı numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden kupon dolduranlar “MPİ 24 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı?” sorusu üzerinden kazandıran numaraları öğrenerek büyük ikramiye sorgulama yapmak istiyor. Milli Piyango İdaresi ile 24 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan canlı çekilişle kazandıran numaraları belirlenen "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha şan oyunu severler için duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta veya MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar şanslı numaraları merak ederek "MPİ 24 Ekim Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorularına cevap aramaya devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (24 EKİM)

Milli Piyango Online ile 24 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 24 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları: 23 - 6 - 17 - 47 - 31 - 55


Kazandıran numaralrın küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Dünkü Süper Loto sonuçları açıklandı! MPİ Milli Piyango İdaresi ile 24 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı
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