Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yönetim istifa
Giriş Tarihi: 25.10.2021

Yönetim istifa

Yönetim istifa
Trabzon deplasmanında alınan yenilgi sonrası Başkan Ali Koç'un bir sözüyle havalimanına akın edip gece yarısı takıma destek veren, Antwerp maçında Pereira'nın "Aile için kazanacağız" sözlerini pankart yapan Fenerbahçe taraftarı dün tüm biletleri alıp tribünleri doldurdu. Ancak sonuçtan hiç memnun kalmadı. Sarı-lacivertli taraftar önce "Yönetim istifa" diye tempo tuttu ardından "Aile burada Fenerbahçe nerede" diye Pereira'ya tepkisini gösterdi.

ALKIŞ TERS TEPTİ
FENERBAHÇELİ futbolcular taraftardan özür dilemek için karşılaşma sonrası tüm tribünleri gezip onları alkışladı ancak bu olay ters tepti. Zaten sinirleri gergin olan taraftarlar, futbolcuları yuhalayarak tepki gösterdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son Dakika MasterChef kim elendi? TV8 ile 24 Ekim 2021 MasterChef’te kim gitti? Kritik eleme gecesinde şok eleme...
SON DAKİKA: Cristiano Ronaldo Liverpool maçında çığırından çıktı! Sinirlerine hakim olamadı, saha karıştı…
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert sözler! "Pazarda patates mi satıyorsun?"
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na İzmir'de tepki! "Bu söylenecek kelime mi?"
Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenen Meltem Miraloğlu'nun başı üvey oğlu ile dertte!
Son dakika: Çılgın Marsilya taraftarı yine yaptı yapacağını! PSG’li Neymar’a polis koruması, Cengiz Ünder damga vurdu…
AK Parti anketinden çıkan çarpıcı sonuçlar
İşçi ve işverenler dikkat! Yargıtay'dan flaş asgari ücret kararı
ABD basını Başkan Erdoğan’ın Osman Kavala çıkışını manşete taşıdı
Bakan Fahrettin Koca'dan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması! Koronavirüs Bilim Kurulu okulların kapatılmasını değerlendirdi
ARKADAŞINA GÖNDER
Yönetim istifa
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA