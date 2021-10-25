Trabzon deplasmanında alınan yenilgi sonrası Başkan Ali Koç'un bir sözüylehavalimanına akın edip gece yarısıtakıma destek veren, Antwerp maçında Pereira'nın "Aile için kazanacağız" sözlerini pankart yapan Fenerbahçe taraftarı dün tüm biletleri alıp tribünleri doldurdu. Ancak sonuçtan hiç memnun kalmadı. Sarı-lacivertli taraftar önce "Yönetim istifa" diye tempo tuttu ardından "Aile burada Fenerbahçe nerede" diye Pereira'ya tepkisini gösterdi.
ALKIŞ TERS TEPTİ
FENERBAHÇELİ futbolcular taraftardan özür dilemek için karşılaşma sonrası tüm tribünleri gezip onları alkışladı ancak bu olay ters tepti. Zaten sinirleri gergin olan taraftarlar, futbolcularıyuhalayarak tepki gösterdi.