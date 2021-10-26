28 Ekim ve 29 Ekim tatil mi sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Ülke tarihi adına önemli günlerden bir tanesi olan 29 Ekim, her yıl coşkuyla kutlanıyor. 28 Ekim tatil mi, 29 Ekim tatil mi soruları bu noktada önem kazanıyor. Bilindiği üzere, resmi tatil uygulandığı takdirde devlet daireleri, okullar, özel sektör kapalı oluyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Okullar ve üniversiteler kapalı mı?

29 EKİM TATİL Mİ, OKULLAR TATİL OLACAK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'de ve KKTC'de milli bayram olarak kutlanmaktadır. Bu yıl Cuma gününe tekabül eden 29 Ekim tam gün resmi tatil olacak. Bu tarihte okullar, üniversiteler, devlet daireleri ve özel iş yerleri tam gün tatil yapacak.