Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, okullar ve üniversiteler kapalı mı? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?
Giriş Tarihi: 26.10.2021 15:34

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, okullar ve üniversiteler kapalı mı? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, okullar ve üniversiteler kapalı mı? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yine heyecan dorukta. Bu yıl 98.’si kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı, Cuma gününe denk geliyor. Vatandaşlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda okullar ve üniversiteler kapalı mı sorusunun yanı sıra, 28 Ekim tatil mi, 29 Ekim tatil mi sorularına da yanıt arıyor. Ülke adına oldukça anlamlı bir gün olan 29 Ekim’in Cuma gününe denk gelmesi hafta sonu ile birleştirerek tatil yapmak isteyen vatandaşların da dikkatini çekiyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, okullar, üniversiteler ve özel sektör kapalı mı? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü? İşte tüm bu soruların yanıtları;

28 Ekim ve 29 Ekim tatil mi sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Ülke tarihi adına önemli günlerden bir tanesi olan 29 Ekim, her yıl coşkuyla kutlanıyor. 28 Ekim tatil mi, 29 Ekim tatil mi soruları bu noktada önem kazanıyor. Bilindiği üzere, resmi tatil uygulandığı takdirde devlet daireleri, okullar, özel sektör kapalı oluyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Okullar ve üniversiteler kapalı mı?

29 EKİM TATİL Mİ, OKULLAR TATİL OLACAK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'de ve KKTC'de milli bayram olarak kutlanmaktadır. Bu yıl Cuma gününe tekabül eden 29 Ekim tam gün resmi tatil olacak. Bu tarihte okullar, üniversiteler, devlet daireleri ve özel iş yerleri tam gün tatil yapacak.

28 EKİM TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 28 Ekim de yarım gün tatil edilmektedir. Bu kapsamda 28 Ekim Perşembe günü tüm kurumlarda yarım gün tatil olacak.

28 EKİM OKULLAR VE ÜNİVERSİTELERDE DERS OLACAK MI?

28 Ekim'de okullar ve üniversiteler öğlene kadar eğitim verecekler. Öğleden sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili başladığı için kapalı olacak.

29 EKİM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

28 Ekim'in yarım gün olması ve bayramın ardından gelen hafta sonu tatili dolayısıyla bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatili 3 buçuk gün olacak. Bu süre zarfında okullar, üniversiteler, hastaneler, devlet daireleri, bankalar, postaneler ve tüm iş yerleri kapalı olacak.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi, okullar ve üniversiteler kapalı mı? 28 Ekim tatil mi, yarım gün mü?
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