28 Ekim ve 29 Ekim tatil mi sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Ülke tarihi adına önemli günlerden bir tanesi olan 29 Ekim, her yıl coşkuyla kutlanıyor. 28 Ekim tatil mi, 29 Ekim tatil mi soruları bu noktada önem kazanıyor. Bilindiği üzere, resmi tatil uygulandığı takdirde devlet daireleri, okullar, özel sektör kapalı oluyor. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatil mi? Okullar ve üniversiteler kapalı mı?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Türkiye'de ve KKTC'de milli bayram olarak kutlanmaktadır. Bu yıl Cuma gününe tekabül eden 29 Ekim tam gün resmi tatil olacak. Bu tarihte okullar, üniversiteler, devlet daireleri ve özel iş yerleri tam gün tatil yapacak.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 28 Ekim de yarım gün tatil edilmektedir. Bu kapsamda 28 Ekim Perşembe günü tüm kurumlarda yarım gün tatil olacak.
28 Ekim'de okullar ve üniversiteler öğlene kadar eğitim verecekler. Öğleden sonra 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili başladığı için kapalı olacak.
28 Ekim'in yarım gün olması ve bayramın ardından gelen hafta sonu tatili dolayısıyla bu yıl Cumhuriyet Bayramı tatili 3 buçuk gün olacak. Bu süre zarfında okullar, üniversiteler, hastaneler, devlet daireleri, bankalar, postaneler ve tüm iş yerleri kapalı olacak.